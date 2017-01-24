ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ИЛИ КАК ПОМОЧЬ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЮ

Сельское хозяйство всегда было одним из приоритетных направлений развития экономики Абхазии. Во-первых, эта отрасль снабжает население страны важнейшими продуктами первой необходимости, во-вторых, она призвана обеспечить продовольственную безопасность государства, и, в-третьих, с сельским хозяйством тесно связана материальная обеспеченность – ведь доля малоимущего населения на селе выше, чем в городе.

Крестьянин всегда сам себя кормил, причем не только себя, но и горожан, реализовывая на рынке излишки выращенной им сельхозпродукции. Война привела к тяжелейшему кризису всего сельского хозяйства Абхазии. Серьезных средств на восстановление отрасли у государства не было, выделяемые же госхозяйствам незначительные суммы не давали должного эффекта, к тому же они, под сетования крестьян на погодные условия, зачастую «уходили в песок». В такой ситуации, казалось бы, владельцам личных подсобных хозяйств и карты в руки – ведь больших затрат для собственного подворья не требуется. Но не тут-то было...

Сотрудники управления сертификации, деловой информации, консультации и предпринимательства Торгово-промышленной палаты РА, в течение ряда лет отслеживающие положение дел на селе, с уверенностью могут констатировать: ситуация с личными подсобными хозяйствами из года в год ухудшается. Более того, их становится меньше, сокращаются и площади возделываемых земель, и количество крупного рогатого скота и птицы.

Согласно статданным, в 2011 г. в сельской местности проживали 123 500 человек, или 50,9% всего населения страны, в 2012 г. сельское население составило 117 891 человек, в 2013 г. – 120 144 человека (49%). Но можно ли доверять этим данным, если в большинстве сел остались одни старики?

Анализ ситуации в Очамчырском и Ткуарчалском районах показал, что значительная часть сел либо пустует, либо в них остались лишь те, кому некуда уехать. Молодежь, в большинстве своем, не хочет работать на земле и уезжает в город в надежде на легкий заработок и приезжает в родное село как на дачу. Да и оставшиеся крестьяне стали более прохладно относиться к ведению хозяйств. К примеру, уже не в каждом дворе можно увидеть корову, да и кур разводят только для себя и не более 10 – 15 штук.

Стоит отметить, что в последние годы доходы крестьян серьезно падают: ушло в небытие то время, когда сельчане неплохо зарабатывали на сдаче тех же цитрусовых и фейхоа. Сегодня крестьянин на свой страх и риск выращивает сельхозпродукцию, потому что реализовать урожай в полном объеме очень сложно из-за не стандартных плодов. Не редки случаи, когда до 25 – 30% плодов просто выбрасывается. Поэтому мечта многих сельчан – построить небольшие цеха по переработке некондиционной продукции. Но реализовать финансово такой проект даже при условии объединения нескольких хозяйство им не под силу. Кроме того, встанет вопрос, куда сбывать готовую продукцию.

Что касается овощей и картофеля, то их тоже мало сажают, в основном только для личного пользования, потому как вывозить выращенную продукцию из сел очень сложно – автобусы ходят один раз в день, при этом крестьянину нужно успеть не только попасть на рынок и сбыть свою продукцию, но и закупить все необходимое для хозяйства. Потому на рынке такое раздолье для перекупщиков.

Любое хозяйство – это масса работы: вспашка, закуп и внесение химикатов, лечение и многое другое. Несмотря на трудности сельчане не горят желанием с кем-то объединиться и создать общее фермерское хозяйство – кто даст гарантию, что пока одни будут трудиться в поте лица всей семьей, другие, под маркой каких-то собственных забот и проблем, станут отлынивать от работы. А еще крестьяне опасаются, что крупные хозяйства, объединившись, задавят мелкие.

С опаской относятся они и к возможности взять банковский кредит.

– А если неурожай или, как в этом году, из-за отсутствия спроса и низкой цены нам не удастся реализовать продукцию… Как в такой ситуации расплачиваться по кредиту? – спрашивают сельчане.

Сложная ситуация с ЛПХ складывается практически во всех районах – сельчане выживают кто как может. К сожалению, сегодня проектов по реабилитации агропромышленного комплекса как таковых у государства нет, что уж там говорить о помощи личным подсобным хозяйствам. И, тем не менее, с чего-то начинать надо.

Руководство ТПП не раз обращалось к властям республики с предложением принять закон о ЛПХ и разработать государственную программу по защите и поддержке личных подсобных хозяйств, представив при этом обоснования такого предложения.

– В целях дальнейшего повышения эффективности личных подсобных хозяйств следует предусмотреть комплексное решение организационных, экономических и социальных вопросов, при поддержке со стороны государства. В Абхазии нужно иметь одну – две заготорганизации, куда по договору крестьяне могли бы сдавать свою продукцию, – считает президент Торгово-промышленной палаты Геннадий Гагулия.

В то же время, по его мнению, в условиях нашей республики нет смысла строить огромные животноводческие комплексы или птицефабрики: во-первых, они долго не окупятся, во-вторых, из-за отсутствия рынка сбыта, своей кормовой базы и пастбищ они будут нерентабельными. Поэтому все должно быть на уровне мини-производств и личных подсобных хозяйств – это как раз и есть реальный сектор экономики.

Стоит отметить, что государство не имеет достоверной информации о ситуации на селе. Зачастую глава администрации не может ответить на вопрос, сколько крестьян проживает в его селе, сколько земли они на самом деле используют и под какие культуры, а уж о поголовье скота или количестве птицы вообще не стоит спрашивать. На одном из заседаний КМ прозвучала цифра, что у нас в республике 60 тысяч голов крупного рогатого скота. Вопрос: кто и каким образом его сосчитал? И почему тогда у нас сплошь привозной сыр и пастеризованное молоко, а местная продукция ошарашивает покупателей своими ценами? Запланированная на 2016 год общереспубликанская сельскохозяйственная перепись перенесена на 2018 год, то есть опять сельхозстатистика будет неточной.

– Возрождение сел является приоритетом выбранной стратегии развития нашего государства. ТПП РА считает необходимым разработать государственную программу поддержки и защиты личных подсобных хозяйств, в частности, законодательно определить правовой статус крестьянина, занимающегося ведением личного подсобного хозяйства, и отнести его к категории занятого населения. Необходимо определить форму предпринимательской деятельности граждан, занятых ведением личных подсобных хозяйств, и освободить их от уплаты налогов, – говорит Геннадий Гагулия.

В ТПП считают, что ЛПХ следует распределить по группам: на производящих сельхозпродукцию для личного потребления и на тех, кто реализует на сторону излишки продукции. Ну и, конечно же, решить вопрос с пенсиями: сегодня крестьяне получают только социальную пенсию, потому что нигде не числятся и у них нет трудового стажа. Поэтому, принимая закон о ЛПХ, в нем следует прописать право на дополнительное пенсионное обеспечение лиц, занятых ведением личного подсобного хозяйства, для которых такая деятельность является единственной.

Давно назрела необходимость создания Сельскохозяйственного банка, со своей спецификой работы. Такой банк, при наличии бизнес-плана, мог бы предоставлять крестьянам, работающим в личных подсобных хозяйствах, право на получение беспроцентных кредитов – наравне с другими производителями сельскохозяйственной продукции, имеющими статус юридического лица. Практика показывает, что ЛПХ могут внести значительный вклад в производство сельхозпродукции. Не следует забывать и о том, что выращенные в таких хозяйствах те же овощи отличаются более высоким качеством по сравнению с продукцией, реализуемой другими сельхозпредприятиями, а решение поставленных вопросов систематизирует учет лиц, занятых в сельском хозяйстве, объем произведенной в ЛПХ продукции, обеспечит их развитие, что в свою очередь позволит крестьянину повысить свое благосостояние.

Один простой пример. Взрослое поколение помнит, что в каждом селе было свое сельпо (сельская потребкооперация), в котором можно было купить все – от сахара и хлеба до гвоздя и домашней техники. Сегодня крестьянину за любой мелочью приходится ездить в райцентр или в Сухум. Частнику такой магазин содержать невыгодно, а госмагазинов больше нет. В этой ситуации можно было бы организовывать доставку товаров по селам по заказу, с учетом расходов на доставку.

– Людей никогда не вернуть в село и не удержать там, если не будут созданы условия для их проживания. Хорошие дороги, школы, дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты, детские сады, водо- и энергоснабжение – вот основные социальные условия, необходимые сегодня крестьянину. Нужно создать условия труда и быта, чтобы он перестал думать о переезде в город как о единственном способе обеспечения своей семьи. Село, кроме всего прочего, помогает сохранять традиции и родной язык. Поэтому возрождение села должно стать для руководства страны одним из приоритетных направлений развития экономики, – подчеркивает президент ТПП Геннадий Гагулия.

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Стоит отметить, что и в нынешней непростой экономической ситуации есть индивидуальные предприниматели, рискнувшие создать собственные сельхозпредприятия. На днях Торгово-промышленная палата проведет очередную презентацию каталога предприятий РА. На сей раз издание полностью посвящено представителям сельскохозяйственной отрасли.

Во время работы над каталогом сотрудниками управления сертификации совместно с управлением экспертизы, управлением внешних связей и управлением рекламы ТПП был проведен ряд встреч с сельхозпредпринимателями всех районов Абхазии. В ходе бесед с ними подчеркивалось, что Торгово-промышленная палата всегда стоит на страже интересов предпринимателей и по мере возможности помогает в решении существующих проблем.

Понятно, что не у всех предпринимателей, специализирующихся на сельском хозяйстве, дела идут нормально, но тем не менее все они работают с надеждой на конечный успех. Стоит подчеркнуть, что есть среди них и такие, чьи предприятия работают не первый год.

К примеру, ООО сельхозпредприятие «София», руководитель Вахтанг Пачулия (Гулрыпшский район), не первый год занимается выращиванием мандаринов, фейхоа, лимонов.

ООО «Фруктис», директор Джемал Званба (село Кындыг, Очамчырский район) – выращивание томатов и огурцов в теплицах. Также на территории предприятия ведутся работы по посадке арбузов, баклажанов.

Цитрусовый госхоз «Аиааира» (Кохора), директор Даур Джопуа (село Кохора, Ткуарчалский район). Один из крупнейших совхозов Абхазии в советское время, сегодня круглогодично работают 60 человек, к сбору привлекаются до 200 человек.

ООО «Эдель», директор Сельчук Маршан (село Кындыг, Очамчырский район) – выращивание томатов и огурцов в теплицах.

МУП «Кутол», директор Роман Чкадуа (село Кутол, Очамчырский район) – производство чая.

Агрофирма «Кодор», директор Нугзар Чагава (село Владимировка, Гулрыпшский район) – выращивание овощей и фруктов.

ИП Мадина Сакания (село Дурипш, Гудаутский район) – производство компотов.

Ну и, конечно же, назовем недавно созданные предприятия.

Индивидуальный предприниматель Асида Хварцкия (село Эшера, Сухумский район) второй год занимается выращиванием тюльпанов и эустомы в теплицах.

ООО «КОНКОРД», директор Адгур Курт-оглы (пос.Агудзера, Гулрыпшский район), специализируется на розливе меда. Продукция реализуется в основном в Краснодаре.

ООО «Мастер», директор Игорь Миквабия (Гулрыпшский район), производит джемы из фейхоа и киви. При этом сырье в мини-цех предоставляют владельцы ЛПХ района. К сожалению, у предприятия пока не налажен сбыт продукции, оно занимается поиском партнеров, в том числе и за пределами РА.

ООО «Дурипшская винодельня», директор Даур Халваш (село Дурипш, Гудаутский район). Предприятие располагает собственными виноградниками и производит вино.

МУП «Лыхны», директор Вадим Айба (село Лыхны, Гудаутский район). Реализация чая в сувенирной упаковке как на территории РА, так и в РФ.

Арендно-экспериментальное хозяйство «Наш сад» НИИ сельского хозяйства Академии наук Абхазии, директор Джота Айба (село Аацы, Гудаутский район). Занимается выращиванием фруктов и орехов.

Индивидуальный предприниматель Анатолий Голандзия в Гулрыпшском районе – выращивание овощей, бахчевых, лимонов.

ИП Батал Гунба (село Бариал, Гулрыпшский район) – производство меда.

ООО СП «Абхаз Агротик», директор Георгий Алхазов – выращивание клубники.

ООО «Медовый двор», директор Лариса Пкин (Бзыбское ущелье) – производство и реализация меда.

ООО СП «АбхазАкваПром» (Гудаутская птицефабрика), директор Игорь Хугаев (село Хипста, Гудаутский район).

ИП Камилла Квициния (село Атара, Очамчырский район) – производство и реализация асызбала.

ООО «АВАИ-АГРО», директор Ибрагим Авидзба (город Пицунда) – тепличное хозяйство по выращиванию томатов.

Как видим, география сельхозпроизводств достаточно широкая, это говорит о том, что предприниматели берутся за дело невзирая на сложности.

Торгово-промышленная палата РА надеется, что размещение таких предприятий в каталоге будет способствовать продвижению их продукции и поиску новых партнеров. Успех обязательно придет к тому, кто этот успех готовит и кто его страстно желает. Ну и, конечно же, очень важно после всех проделанных ими шагов не сидеть сложа руки, а действовать, совершать реальные шаги для достижения целей.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 5Выпуск: 3466Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА