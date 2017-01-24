ЯРКИЙ СЛЕД

Память

Было время, когда за каждое «неправильное» высказывание, действие могли уволить с работы, снять с занимаемой должности, арестовать, тем более, если ты абхаз. Речь идет не о репрессивном 37-м годе. Такое происходило в 1989 году, когда, прикрываясь красивыми лозунгами, Грузия продолжала вести политику колонизации Абхазии. Большую часть населения в те годы в нашей республике составляли переселенцы, прибывшие из-за Ингура в 70-х годах. Им сразу выделяли жилье, участки под строительство домов и в первую очередь устраивали на работу.

В Абхазии всегда находились люди, которые смело вели борьбу против несправедливых действий Грузии и обличали ее истинную «политику к братскому абхазскому народу».

Одним из таких участников народно-освободительного движения был Ковик Владимирович Агрба. Крестьянский сын с юного возраста понял, как несправедливо поступают по отношению к аборигенному народу Абхазии грузинские власти. Закрывали абхазские школы, не разрешали изучать родной язык, принимали указы о том, что грузинский «должен знать каждый».

После окончания Харьковского автодорожного института Ковик Агрба возвращается домой. Начал работать в автотранспортном пассажирском гараже. Свои мысли и мнения от окружающих не скрывал, чем вызывал раздражение у руководителей грузинской национальности.

К счастью, среди абхазских партийных деятелей нашлись люди, которые заметили патриотизм Ковика Агрба и сделали все, чтобы продвинуть его по служебной лестнице. При той партийной системе, когда приказы шли из Тбилиси, назначить на какую-либо должность абхаза, участника освободительного движения, было практически невозможно.

Но случилось так, что абхазская часть работников гаража тоже была настроена решительно. В итоге К.Агрба назначают сначала заместителем, а потом и начальником Сухумского автотранспортного предприятия.

С приходом нового руководителя рентабельность предприятия возросла. Улучшилась дисциплина, выполнялся план. А главное, специалисты – механики, водители, ремонтники – абхазской национальности стали приниматься на работу в первую очередь.

Грузинские чиновники из обкома партии указали Ковику Агрба, что он делает «перебор» в национальном составе работников предприятия, на что он ответил: «Не мешайте работать».

Во всех событиях тех лет, когда надо было защищать Абхазию, К.Агрба принимал самое активное участие несмотря на свой ранг большого руководителя. Он ясно, открыто выражал свои мысли, которые все больше поднимали его авторитет в республике.

После июльских событий 1989 года, когда стало отчетливо проявляться противостояние между грузинами и абхазами, Ковик Агрба не мог остаться в стороне. Он делал все, чтобы не допустить окончательного поглощения Грузией абхазских транспортных, строительных предприятий, в том числе и открытие филиала Тбилисского университета.

Ковик Агрба входил в круг руководителей, которые не думали о потере своих должностей и кресел и делали все, чтобы сохранить Абхазию. Надо отметить, что борьба за справедливость, когда ей противостояло подавляющее большинство грузинских недоброжелателей и явных врагов, – привела нашу Абхазию к независимости и свободе.

После событий 1989 года Ковик Агрба и многие его друзья были арестованы и посажены в Тбилисскую тюрьму КГБ Грузии в назидание другим. Было показано, как могут поступить с патриотами Абхазии. Но через несколько месяцев после бесплодной работы с абхазскими «националистами» по признанию их вины грузинское руководство поняло, что назидательного урока не получилось. Когда их выпускали из тюрьмы, один из работников этого учреждения сказал: «Все абхазы такие стойкие? Тогда нам в дальнейшем будет трудно».

Дальнейшие события и война 1992-93 гг. показали, каких крепких и славных сынов имеет народ Абхазии.

Один из них – Ковик Владимирович Агрба. В 1992-93 гг. он был направлен Главнокомандующим В.Ардзинба в Туапсе для решения вопросов беженцев и организации доставки гуманитарной и медицинской помощи Абхазии.

В конце прошлого года, на 70-м году жизни, Ковик Агрба ушел от нас, оставив яркий след. Был награжден орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

Юрий КУРАСКУА

На снимке: Ковик Агрба с супругой Этери Тарба.

Номер: 5Выпуск: 3466Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА