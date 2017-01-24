КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ МЫ САМИ ДОЛЖНЫ ДАТЬ ОТВЕТЫ

Скажем честно, в нашей свободной от грузинского геноцида стране происходит иногда такое, что не укладывается в нашем сознании.

Ценой длительного и нелегкого сопротивления, не один век, но мы пришли к тому, чтобы своей судьбой, своей страной смогли распоряжаться сами. Кульминацией нашей борьбы стало противостояние вторжению 14 августа 1992 года фашистской Грузии в Абхазию. Тогда грузины решили военной силой покончить с нашей республикой раз и навсегда, а значит, и с нашей историей, самобытностью, законными претензиями, убедительными доказательствами прав аборигенного народа на самоопределение и независимость. Военная операция под кодовым названием «Меч» должна была напугать, а заодно «рассеять по миру» абхазский народ и ему сочувствующих.

Ценой больших потерь наших сыновей и дочерей, ценой единства духа народа Абхазии, помощи ее друзей была одержана историческая победа, которая открыла нам дверь в самостоятельное развитие и жизнь. Но разве все это, наша Победа не нуждаются в защите и в мирное время?

Обладая чувством победителей, сохраняя единство, опираясь на традиционные постулаты и слушая своего Лидера, Главнокомандующего Владислава Ардзинба, мы контролировали свои действия и чувства, держали их в дозволенных рамках, что позволяло государству вставать на ноги самостоятельно.

Сегодня кое-кто говорит, что в тот период Владиславу надо было наказать пару-тройку беспредельщиков и мародеров, и все стало бы на свои места. Но перед В.Ардзинба стояла другая глобальная задача – выдержать натиск мировых держав, которые не хотели считать Республику Абхазия страной-победителем, отстоять ее самостоятельность и независимость от Грузии. Это была его вторая война, которая велась не менее жестко, чем тогда, когда летели снаряды и пули.

Тогда в мировых СМИ на Абхазию выливался ушат негатива. На поток были поставлены идеологические составляющие, которые должны были показать нашу республику изнутри, в неприглядном состоянии.

Вспомним, как часто к нам приезжали из-за рубежа журналисты, сотрудники телекомпаний, которые потом в своих репортажах «кромсали» самостоятельно развивающуюся после войны нашу республику. Только российские СМИ старались представить ее в истинном свете. Но и среди них находились авторы, которые писали о нас такое, что их очерки были «не хуже» творений западных коллег. А может, мы сами давали им для этого повод?

Мы как-то забываем, что за молодой страной обычно наблюдают. Как она ведет себя? Что происходит в политике, экономике и т.д.? На основании собираемого материала делаются выводы – политиками, военными, стратегами, бизнесменами, различными институтами и просто населением той или иной страны, где их СМИ дают «полную и правдивую» информацию об Абхазии. Потом страну официально приписывают к определенной категории. В сознании людей вырабатываются стереотипы о нас как о государстве, регионе или второстепенном мире.

Мы сами знаем, что живем в Стране Души, с лучшей природой в мире, и к нам едут гости летом. Но только этим мы должны радоваться и довольствоваться?

Престиж, имидж, значимость, самодостаточность государства никто за нас укреплять и поднимать не будет. Мы привыкли, что, избрав Президента страны, со стороны смотрим на его действия и ждем чего-то сверхъестественного. При этом сетуем на нарушения, считаем, что Президент должен к нарушителям применять жесткие меры. Но тем самым (мы этого не замечаем) невольно хотим, чтобы над нами стоял всегда кто-то сильный. Нам что, не хватило жесткого режима со стороны русского царизма и националистической Грузии?

Мы знаем, что сами игнорируем большинство своих законов и правил, которые были созданы с возникновением Республики Абхазия. Если бы наше общество выполняло их хотя бы на 60 процентов, в нашей жизни не встречались бы такие ситуации, которые создают «зависание» нашего хода в современной истории.

Наказание любых нарушений – вождение автотранспорта в нетрезвом виде, наркотическое опьянение, разбойное нападение и т.д., мы воспринимаем как личное оскорбление. Собираем своих родных, друзей, подмогу и начинаем «давить» на правоохранительные органы, отдельных работников и сразу проявляем недовольство Законом, Властью, Системой. В этот момент мы даем пощечину государству Республика Абхазия.

Недавнее преступление – убийство, сожжение людей, домов, противостояние двух уважаемых фамилий, явилось настоящей дикостью, все это сегодня не укладывается в нашем понимании. На первый взгляд, это сугубо внутреннее дело двух семей, но резонанс прокатился по всей республике, вышел и за ее пределы. Мы что, такими действиями толкаем свою республику в прошлые века?

Все сейчас смотрят на Президента. Что он предпримет? Как глава государства он делает все, чтобы выявить истину, чтобы сработал Закон. Но найдутся группы людей, которые будут мешать следствию, предпринимать меры, чтобы виновные избежали наказания. Мы со своей стороны опять ждем чьей-то подсказки, чтобы знать, что нам делать в этой ситуации. У нас много партий, общественных организаций, различных фондов, союзов, которые обладают огромным потенциалом политической критики и стараются опередить друг друга с предложениями по обустройству Абхазии, занять в структурах влиятельные места. Но по случаю, о котором идет речь, никто из них не осудил средневековое, циничное мщение друг другу в селе Гуаде и Сухуме. И общество этот отход в сторону заметило.

Не первый раз наносится удар по авторитету Абхазии, но мы стараемся делать вид, что происходят лишь незначительные инциденты.

Наша цель – не превратиться в общество с мелкими, обывательскими желаниями – заполучить место, урвать кусок от общего пирога, напакостить коллеге, завидовать ближнему, для достижения своих амбиций создать хаос в республике и т.д. Главное – не забывать свои истинные традиции, на которых выросло и сохранилось не одно поколение нашего народа. А ведь они были и есть той крепкой силой, которая стоит над нами.

Недавно наша соотечественница ездила в Тбилиси на лечение. Я спросил ее, что там думают об убийстве в селе Гуаде. Ответ был простой, но он заставляет сильно задуматься: «Ничего, скоро наркотики, деньги и разборки сделают свое дело. Они все (абхазы) перебьют друг друга. Нам легче будет».

Война против Абхазии не закончилась. Нынешняя власть выстраивает новую систему преобразований в республике, исходя из интересов всего общества, а не отдельно взятых групп. А это породило много целенаправленных слухов, домыслов, недовольства, сходов, референдум, призывающих «сменить» Президента РА. Недоброжелатели вновь хотят толкнуть нас на путь, где такие морально-этические ценности, как порядочность, честь, такие завоевания, как государственность, суверенитет, не имеют первоначальной значимости. Россия хочет, чтобы страна, которая рядом и которую она признала, отвечала бы сегодняшним требованиям – открытости, прозрачности в созидании и надежности в партнерстве.

Скоро у нас парламентские выборы. Есть основания полагать, что для того, чтобы в Парламент РА попало большинство (из тех, кто никакой любви к нынешней власти не питает), способное изменять законы в свою пользу или принимать другие, «разрешающие» отстранять не угодных им руководителей любого ранга, – будут направлены из-за пределов Абхазии большие деньги.

А какой хотим видеть Республику Абхазия мы?

Юрий КУРАСКУА

Номер: 5Выпуск: 3466Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА