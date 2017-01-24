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24.01.2017
Номер: 5
Выпуск: 3466
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.
Новые издания
В Москве вышел очередной номер литературно-художественного альманаха «Притяжение» под названием «Солнечные часы», в котором опубликованы стихотворные циклы члена Союза писателей Абхазии Артавазда Сарецяна «Я не помню смерти Нарекаци» и «Морское побережье летом» в переводе Анаит Тер-Казарян.
В предыдущем номере альманаха А.Сарецян был представлен рассказами «Фирс» и «Кофейная чашка моей нене».
Презентация альманаха состоится в Москве 5 марта в Нотно-музыкальной библиотеке имени Петра Ивановича Юргенсона.
Соб. инф.
Номер: 5
Выпуск: 3466
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.