Новые издания

В Москве вышел очередной номер литературно-художественного альманаха «Притяжение» под названием «Солнечные часы», в котором опубликованы стихотворные циклы члена Союза писателей Абхазии Артавазда Сарецяна «Я не помню смерти Нарекаци» и «Морское побережье летом» в переводе Анаит Тер-Казарян.

В предыдущем номере альманаха А.Сарецян был представлен рассказами «Фирс» и «Кофейная чашка моей нене».

Презентация альманаха состоится в Москве 5 марта в Нотно-музыкальной библиотеке имени Петра Ивановича Юргенсона.

Соб. инф.

Номер: 5Выпуск: 3466Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.