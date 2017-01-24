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24.01.2017
Номер: 5
Выпуск: 3466
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
В Союзе журналистов Абхазии
Состоялось заседание президиума Союза журналистов Абхазии.
Заместителями председателя СЖ избраны Зураб Аргун и Заира Цвижба, ответственным секретарем – Владимир Хашба.
Членами Союза журналистов Абхазии стали главный редактор журналов «Абаза» и «Черкесский мир» Геннадий Аламиа и директор АРТФ Владимир Попов.
Сформированы секретариат и контрольно-ревизионная комиссия.
Принято решение о создании редакционных комиссий по внесению изменений в Устав организации и разработке проекта Кодекса журналистов Абхазии.
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Президиум СЖА выступил с обращением в связи с предстоящими выборами в Народное Собрание – Парламент РА, в котором призвал СМИ республики к объективному освещению предвыборной кампании.
Номер: 5
Выпуск: 3466
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс