НОВЫЙ ГЕНПРОКУРОР РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Зураб Ачба: «Генеральный прокурор должен следовать только букве закона»

По поручению Президента Абхазии Рауля Хаджимба Вице-президент Виталий Габния представил работникам Прокуратуры нового Генерального прокурора Зураба Ачба.

– В рамках достигнутого соглашения с Блоком оппозиционных сил Президент Рауль Хаджимба представил данную кандидатуру в Народное Собрание – Парламент страны, где получил одобрение и поддержку, – сказал в своём выступлении В.Габния. – Глава государства не будет вмешиваться в работу Генпрокуратуры. Тем более недопустимо вмешательство в её работу каких-либо политических сил. Ни одно государство не поднималось без опоры на силовые структуры. Нужно выстроить с МВД системные взаимоотношения, без которых достичь положительных результатов невозможно. Задача Прокуратуры – наладить надзор и систему неотвратимости наказания, которые пока у нас хромают на обе ноги.

Вице-президент поблагодарил экс-генпрокурора Нурия Тания, утвержденного на должность судьи Конституционного суда, за проделанную работу. А новому Генпрокурору пожелал успехов, терпения и профессионального подхода к работе. В своём выступлении секретарь Совбеза Мухамед Килба подчеркнул, что коллектив Генпрокуратуры имеет серьёзный кадровый потенциал, компетентных молодых сотрудников. Те уголовные дела, которые имеют большой резонанс в обществе, должны быть доведены до логического конца.

Затем выступил Нурий Тания, отметив, что за столь короткий период работы не успел сделать все, что было запланировано.

– Осталось много вопросов коррупционного направления и уголовного характера, которые будут иметь в дальнейшем законное продвижение, – сказал Н.Тания. – Только Закон может регулировать общество. Впереди стоят большие задачи. Благодарю весь коллектив за проделанную работу.

Генеральный прокурор Зураб Ачба, выступая, сказал:

– Для меня принять такое решение было большой ответственностью. Это было одним из труднейших решений в моей жизни. Коллектив мне знаком, со многими я проработал долгие годы и возлагаю на них надежды. Мы должны работать для того, чтобы был правопорядок. Основная задача Прокуратуры – это соблюдение действующего законодательства, Конституции, прав и свобод граждан. Думаю, что задачи, которые возлагают на нас, будут выполнены. Зураб Ачба отметил, что не скрывает свое отношение к оппозиции, и является её кандидатурой.

– Исполнять чьи бы то ни было прихоти я не собираюсь. Но если у оппозиции будут законные требования, то они будут рассматриваться в рамках действующего законодательства. Генпрокурор должен следовать только букве закона.

В заключение встречи Вице-президент Виталий Габния добавил:

– Оппозиция – это наши граждане. И у нового Генпрокурора появилась возможность доказать, что он никому ничем не обязан. И должен работать, опираясь только на Конституцию страны. Именно такие надежды возлагает на него руководство республики.

На вопрос корреспондента газеты «РА»: «С каких громких уголовных дел Вы начнёте свою работу?» ответил Генпрокурор Зураб Ачба:

– Все уголовные дела, которые находятся в производстве Прокуратуры Абхазии, будут в поле моего видения. Дайте мне время. Я два года не работал и знаю о них лишь из материалов СМИ. Поэтому судить сегодня о них не могу. В будущем мы встретимся, и я отвечу на все ваши вопросы для газеты «Республика Абхазия».

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 5Выпуск: 3466Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ