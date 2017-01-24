Постановление Кабинета Министров РА

О введении в действие акцизных марок образца 2016 года на алкогольную продукцию и табачные изделия

В целях введения в действие акцизных марок образца 2016 года на алкогольную продукцию и табачные изделия, утвержденных Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 12 февраля 2016 г. № 17 «Об утверждении акцизных марок образца 2016 года на алкогольную продукцию и табачные изделия»,

Кабинет Министров Республики Абхазия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что акцизные марки образца 2016 года на алкогольную продукцию и табачные изделия вводятся на территории Республики Абхазия с 1 января 2017 года.

2. Установить цену одной акцизной марки в следующем размере:

1) акцизная марка образца 2016 года на ввозимую алкогольную продукцию (90x26 мм на самоклеящейся основе) – 1,10 руб.;

2) акцизная марка образца 2016 года на производимую в Республике Абхазия алкогольную продукцию (90x26,5 мм на офсетной основе) – 0,70 руб.; (90x26 мм на самоклеящейся основе) – 0,70 руб.;

3) акцизная марки образца 2016 года на ввозимые табачные изделия (63x21 мм на самоклеящейся основе) – 0,70 руб.

3. Установить, что действие акцизных марок, образцы которых утверждены Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 20 января 2006 г. №3 «Об акцизных марках», за исключением акцизных марок для табачных изделий на офсетной основе, прекращается в следующем порядке:

1) с 31 декабря 2016 года – на алкогольную продукцию, производимую в Республике Абхазия;

2) с 31 декабря 2016 года – на табачные изделия, производимые в Республике Абхазия и ввозимые на таможенную территорию Республики Абхазия;

3) с 31 декабря 2017 года – на алкогольную продукцию, ввозимую на таможенную территорию Республики Абхазия. 4. Установить, что:

– ввоз табачных изделий, маркированных акцизными марками на табачные изделия, ввозимые на таможенную территорию Республики Абхазия, образцы которых утверждены Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 20 января 2006 г. №3 «Об акцизных марках», за исключением табачных изделий, маркированных акцизными марками на офсетной основе, допускается до 1 марта 2017 года;

– реализация алкогольной продукции, маркированной акцизными марками на алкогольную продукцию, производимую в Республике Абхазия, образцы которых утверждены Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 20 января 2006 г. №3 «Об акцизных марках», допускается до 30 марта 2017 года;

– ввоз алкогольной продукции, маркированной акцизными марками на алкогольную продукцию, ввозимую на таможенную территорию Республики Абхазия, образцы которых утверждены Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 20 января 2006 г. №3 «Об акцизных марках», допускается до 30 марта 2018 года.

5. Министерству финансов Республики Абхазия, Государственному таможенному комитету Республики Абхазия, Министерству по налогам и сборам Республики Абхазия:

1) прекратить прием заявок о выдаче и выдачу акцизных марок, за исключением акцизных марок для табачных изделий на офсетной основе:

– с 31 декабря 2016 года – акцизных марок, образцы которых утверждены Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 20 января 2006 г. №3 «Об акцизных марках», за исключением акцизных марок на алкогольную продукцию, ввозимую на таможенную территорию Республики Абхазия;

– с 31 декабря 2017 года – акцизных марок на алкогольную продукцию, ввозимую на таможенную территорию Республики Абхазия, образцы которых утверждены Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 20 января 2006 г. №3 «Об акцизных марках»;

2) обеспечить с 31 декабря 2016 года прием заявок о выдаче и выдачу акцизных марок:

– образца 2016 года;

– акцизных марок на алкогольную продукцию, ввозимую на таможенную территорию Республики Абхазия, а также акцизных марок на офсетной основе, образцы которых утверждены Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 20 января 2006 г. №3 «Об акцизных марках» в срок до 31 декабря 2017 года;

3) до 15 января 2017 года провести инвентаризацию остатков акцизных марок, образцы которых утверждены Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 20 января 2006 г. №3 «Об акцизных марках», за исключением акцизных марок на алкогольную продукцию, ввозимую на таможенную территорию Республики Абхазия, а также акцизных марок на офсетной основе, и по итогам проведенной инвентаризации осуществить их уничтожение.

6. Считать утратившими силу пункты 2-3, абзацы первый и второй подпункта «а» и подпункт «б» пункта 4 Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 20 января 2006 г. №3 «Об акцизных марках».

7. Абзац третий подпункта «а» пункта 4 Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 20 января 2006 г. №3 «Об акцизных марках» прекращает свое действие с 31 декабря 2017 года.

8. Республиканскому государственному учреждению «Издательство газеты «Республика Абхазия» довести настоящее Постановление до сведения населения.

9. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на Министерство финансов Республики Абхазия, Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия, Министерство внутренних дел Республики Абхазия, Государственный таможенный комитет Республики Абхазия.

Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия

г. Сухум,

28 декабря 2016 г.,

№ 234

Номер: 5Выпуск: 3466Рубрика: политикаАвтор: Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия