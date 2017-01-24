Главная
24.01.2017
Номер: 5
Выпуск: 3466
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ Р. ХАДЖИМБА ПОЗДРАВИЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТНИКА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН М. ШАЙМИЕВА С ЮБИЛЕЕМ
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Минтимер Шарипович!
Сердечно поздравляю Вас со славным 80-летним юбилеем!
Значителен Ваш личный вклад в развитие отношений между Абхазией и Татарстаном. У нас хорошо знают о высоком уровне Ваших личных взаимоотношений с Первым Президентом Абхазии Владиславом Ардзинба, о Вашей совместной деятельности в Верховном Совете СССР.
Народ Абхазии высоко ценит ту помощь и поддержку, которую оказывал Татарстан в драматичный для нашего государства период 1992-1993 гг.
Позвольте от всей души пожелать Вам крепкого здоровья, абхазского долголетия и успехов в Вашей деятельности во благо Республики Татарстан.
Номер: 5
Выпуск: 3466
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс