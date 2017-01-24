ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ Р. ХАДЖИМБА ПОЗДРАВИЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТНИКА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН М. ШАЙМИЕВА С ЮБИЛЕЕМ

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Минтимер Шарипович!

Сердечно поздравляю Вас со славным 80-летним юбилеем!

Значителен Ваш личный вклад в развитие отношений между Абхазией и Татарстаном. У нас хорошо знают о высоком уровне Ваших личных взаимоотношений с Первым Президентом Абхазии Владиславом Ардзинба, о Вашей совместной деятельности в Верховном Совете СССР.

Народ Абхазии высоко ценит ту помощь и поддержку, которую оказывал Татарстан в драматичный для нашего государства период 1992-1993 гг.

Позвольте от всей души пожелать Вам крепкого здоровья, абхазского долголетия и успехов в Вашей деятельности во благо Республики Татарстан.

Номер: 5Выпуск: 3466Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс