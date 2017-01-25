ПРЕСС-СЛУЖБА ЮВО СООБЩАЕТ

Боевые стрельбы из штатного стрелкового вооружения

Военнослужащие разнородовых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Абхазия, приступили к этапу боевого слаживания отделений, расчетов и экипажей штатной техники.

Всего в мероприятиях боевой подготовки примут участие более 2 тыс. военнослужащих соединения, а также будет задействовано свыше 100 единиц военной техники, в т.ч. современные бронетранспортеры БТР-82АМ и новейшие танки Т-72Б3, поступившие на вооружение подразделений базы в прошлом году.

В ходе боевого слаживания на полигонах Гудаута и Нагвалоу в Абхазии, а также Молькино в Краснодарском крае военнослужащие соединения будут совершенствовать навыки по тактической, инженерной, огневой и специальной подготовке, в составе подразделений решать различные учебно-боевые задачи в условиях динамично меняющейся обстановки современного общевойскового боя. При этом мотострелки, экипированные в новейшие комплекты обмундирования «Ратник», будут применять современное штатное вооружение, военную технику и средства связи.

Данному этапу боевой учебы предшествовала 1,5-месячная одиночная подготовка военнослужащих, в ходе которой совершенствовались индивидуальные теоретические и практические навыки личного состава. Каждый военнослужащий прошел подготовку на современных компьютеризированных тренажерах, которые позволили максимально приблизить процесс обучения к реальной боевой обстановке.

В середине февраля текущего года в завершение учебного этапа военнослужащие российской военной базы ЮВО в составе подразделений выполнят дневные и ночные боевые стрельбы из штатного стрелкового вооружения, орудий Т-72Б3 и БТР-82АМ.

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Военные учения гранатометчиков

Гранатометчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Абхазия, приступили к первым в новом году специализированным сборам.

К мероприятию привлечено около 300 стрелков ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и станковых автоматических гранатометов АГС-17.

Особенностью сборов является отработка практических действий со штатным вооружением в различных физико-географических условиях – в равнинной части полигона Гудаута и на побережье Черного моря полигона Нагвалоу.

Обучение гранатометчиков началось с прохождения курса теоретической подготовки и подготовки на компьютерных тренажерах, обеспечивающих полную имитацию стрельбы из гранатомета. Перед началом стрельб учебными гранатами обучаемые отработают навыки стрельбы с применением специальных приспособлений для РПГ-7 (вкладной ствол), которые позволяют поражать мишени с использованием патрона калибра 7,62 мм.

В ходе занятий военнослужащие научатся вести разведку целей, определять исходные места для стрельбы в различных погодных и климатических условиях, классифицировать цели по важности, пользоваться дневными и ночными приборами наблюдения и прицеливания, изучат действия гранатомётчика в бою в составе подразделений.

Сборы гранатометчиков завершатся в начале февраля текущего года выполнением ими на полигонах зачетных боевых стрельб из АГС-17 и РПГ-7. Военнослужащим предстоит поразить различные статические и динамические мишени, имитирующие танки и легкобронированную технику противника, на расстоянии до 500 м. Не менее половины стрельб пройдет в ночное время суток.

Номер: 6Выпуск: 3467Рубрика: политикаАвтор: ПРЕСС-СЛУЖБА ЮВО СООБЩАЕТ