В КАЧЕСТВЕ НОВОГОДНЕГО ПОДАРКА – ИЗДАНИЕ НАУЧНОГО ТРУДА

В последние дни декабря 2016 года в Москве, в издательстве «Наука – Восточная литература», в рамках известнейшей и чрезвычайно уважаемой в научном мире серии «Исследования по фольклору и мифологии Востока», вышла книга президента Академии наук Абхазии, академика АНА, фольклориста, доктора филологических наук Зураба Джапуа «АБХАЗСКИЙ НАРТСКИЙ ЭПОС. Текстология. Семантика. Поэтика».

Редакторами книги Зураба Джапуа выступили авторитетные ученые А.И. Алиева и В.В. Напольских.

«Выход книги по абхазскому фольклору под грифом РАН – событие в научной жизни, событие для всего абхазоведческого мира», – отметил доктор исторических наук, профессор АГУ Валерий Левардович Бигуаа.

Высказался и доктор исторических наук, член-корреспондент АНА Юрий Анчабадзе: «Великая серия «Исследования по фольклору и мифологии Востока»! Она сама, со всеми ее томами, – уже явление культуры. И вот в этой серии вышло исследование З.Джапуа. Уверен, что эта монография открывает новые горизонты эпосоведения. Валерий Левардович прав: это большая победа нашей науки».

Автор монографии Зураб Джапуа заметил, что это самый ценный новогодний подарок, и признался, что еще каких-нибудь десять лет назад он и представить не мог, что его имя, скромного ученого-эпосоведа, будет поставлено в ряд с именами выдающихся исследователей мирового эпоса, таких как В. Я. Пропп, Г.Л. Пермяков, Е. С. Котляр, и другими. Ученый поблагодарил всех, кто помогал ему в подготовке издания.

Соб.инф.

Номер: 6Выпуск: 3467Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.