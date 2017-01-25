Мнение, воспоминания, время

В редакцию нашей газеты продолжают поступать отклики на трагические события, имевшие место в канун новогодних и рождественских праздников, – жестокие убийства и самовольные расправы. Неравнодушные граждане нашей республики дают оценки ужасным криминальным фактам, высказывают свои мнения и пытаются призвать конфликтующие стороны к примирению, проявлению милосердия и принятию мудрого решения.

Вечный спор Ангела и Демона происходит в нашей собственной совести, и ужаснее всего, что мы иногда не знаем, кого из них больше любим, кому больше желаем победы... Как может человек убить или ограбить, но так, чтобы на него не брызнула ни одна капелька пролитой крови, чтобы никто не смог этого заметить, чтобы все прежние друзья и товарищи жали ему руку с прежним сочувствием и уважением и чтобы его родители более, чем когда-либо, считали его своим сокровищем и утешением? Может, корень его больного воображения таится не в мозгу, а в низменном желании любым путём набить свой карман? Именно такие люди и приводят наше общество к возрастанию власти денег, к его моральному разложению, к бесправию и нищете «маленького человека». Однако в самых тяжелейших условиях человек должен сохранять человечность. Нашему обществу нужны люди нравственной силы. Об этом свою точку зрения корреспонденту «РА» высказывает участник абхазского национально-освободительного движения, заслуженный журналист Абхазии, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени Семён Адлейба.

– Сегодня в Абхазии происходят явления, к которым трудно подобрать слова. Давать оценку действиям преступников, которые из-за денег, наркотиков стали убивать и сжигать друг друга, сжигать жилища, больно и стыдно – потому, что это делают абхазы, люди, в души которых их предки заложили кодекс чести – «апсуара», люди, которые живут на благословенной Богом земле, в свободном государстве. Ведь об этом мы мечтали всю свою сознательную жизнь. А что и кого мы сегодня имеем? Наркотрафики, наркобаронов, курирующие сёла, в которых выращивают наркотики. Людей сжигаем, убиваем, бросаем в колодец, из зала суда отпускаем преступников и переправляем через границу за Ингур. Всё это порождает безнаказанность. Поэтому сегодня убийцы Юрия Воронова живут во Франции. Пока в нашем обществе будут существовать родоплеменные отношения, ничего хорошего ждать не надо.

Семёну Михайловичу Адлейба и года не было, когда в 1937 году репрессировали его отца. Он так и не вернулся домой в село Члоу Очамчырского района. Пропал без вести. Его мать одна воспитала четверых детей, и все они, три брата и сестра, получили высшее образование. Во время Великой Отечественной войны их стали притеснять как семью врага народа, и им пришлось перебраться в ткуарчалский посёлок Акармару. Там их мать начала работать на подстанции «Шахтоуправления» у родственника Архипа Лабахуа. Семёну Адлейба было тогда пять лет, но в его памяти остались названия первой шахты – имени Сталина, и второй – имени Берия. Эти имена наводили страх на многих людей. Но, несмотря на это, люди в то время не теряли свою человечность, помогали и сочувствовали друг другу.

После войны семья вернулась в Члоу. В школе Семёна Адлейба стали называть сыном троцкиста. Однажды он прибежал домой в слезах и спросил у матери: «Скажи, мой отец не Миша, а Троцкий какой-то?» Вторым его испытанием было изучение грузинского языка, который из-под палки заставляли изучать во всех абхазских школах. Его злейшим врагом стал учитель математики Акирмантия, кстати, грек по фамилии Кирмантиди, перевоплотившийся в мегрела. Он оскорблял и унижал учеников больше, чем приезжие учителя из Грузии. Заставлял все математические действия произносить на грузинском языке. В противном случае учеников ждали позорная брань и оскорбления. Такого же горе-математика Семён Адлейба встретил и в очамчырской школе, куда он пришёл учиться в 9 класс. И там его он душил грузинскими терминами и вынудил бросить учёбу. И только в 1955 году, после смерти Сталина, стали появляться абхазские школы, и он смог окончить среднюю школу в Очамчыре.

– Какой же выход из сложившейся ситуации в республике, где процветают наркомания и преступность? Кто и что может искоренить эти пороки? Думаю, что если в республике появится новый Парламент и к власти придут депутаты, ничем не запятнавшие своё доброе имя, только тогда в стране произойдут позитивные перемены. Воры и наркоманы должны сидеть в тюрьме. Их не должны отпускать по звонкам и просьбам. Разве допустимо штурмом брать МВД и окружать Верховный суд родственниками, несогласными с арестом или вынесением приговора? Милиция полностью дискредитировала себя. Понятно, что за такую зарплату никто честно работать не хочет, но надо искать выход.

Поступив в Сухумский педагогический институт имени Горького на филологический факультет, Семён Адлейба вёл активную студенческую жизнь. И когда в 1957 году в Абхазии начало зарождаться национально-освободительное движение после заявления тбилисских идеологов о том, что Абхазия – это Грузия, Семён Михайлович был в первых его рядах. В Совете Министров автономной республики под руководством Архипа Лабахуа и Аслана Отырба состоялся сход, в организации которого активно участвовал С.Адлейба. А когда абхазских студентов направили в Кустанайскую область поднимать целину, он также был в первых рядах. В 1961 году окончив институт, он начал преподавать в школе родного села Члоу. Затем уехал в Сухум, работал на разных должностях в области охраны историко-культурного наследия, туризма, проводил экскурсии вместе с Вианором Пачулия, который внёс огромный вклад в дело пропаганды Абхазии как туристического региона. Участвовал во многих экспедициях вместе с Юрием Вороновым и Зурабом Ардзинба. И уже в 1968 году Семён Адлейба связал свою судьбу с абхазским радио, где работает журналистом и сегодня. С 1978 года Семён Михайлович освещал все мероприятия национально-освободительного движения Абхазии, был активным членом «Аидгылара». И когда по решению ЦК КПСС в Абхазии было создано Абхазское телевидение, он был одним из тех, кого командировали в Волгоградскую область для доставки телевизионного оборудования. Его знаменитым репортажем был материал о переименовании дороги Бзыбского ущелья. Дорогу хотели назвать именем генерала Леселидзе, однако абхазские патриоты добились её переименования, и она стала носить имя легендарного отряда «Киараз». Семён Адлейба вышел в эфир без визы главлита и за это его сняли с работы и хотели посадить. Однако его поддержали участники национального движения, и было принято решение отправить его на работу в село Псху, где он возглавил сельскую школу.

Затем Семён Михайлович был назначен директором Отапской пещеры и клуба конного туризма, но через три года вернулся на радио. Он делал интересные репортажи о политической жизни страны и военные материалы.

– Сколько молодёжи гибнет в авариях на дорогах, некоторые кончают свои жизни самоубийством, стреляют в своих родителей. Общественно-политические организации, администрации городов, сёл и районов не проводят идеологическую работу. Все занимаются политикой, а идейно-воспитательной работой никто не занимается. Все наши творческие Союзы расколоты. Это неправильно. Своими распрями, междоусобной борьбой мы ослабляем своё общество, нация деградирует. После войны, захватив чужое, написали трафареты «занято» и начали делить дома и квартиры. А сегодня живьём сжигаем людей за деньги. Всё это порождает безнаказанность. И только в корне изменив всю систему работы силовых структур, можно будет добиться возрождения нашего общества.

Публикацию подготовила Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 6Выпуск: 3467Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ