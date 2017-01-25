СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ С УКАЗАНИЕМ ИХ ГРАНИЦ, ЧИСЛЕННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

г. СУХУМ

Избирательный округ №1 (Новый район)

Центр: Домоуправление №5, ул. Агрба, 3.

В границах: с юга – вдоль железной дороги; с востока – до улицы Аргун; с запада – до границы с Сухумским районом;

с севера – улица Агрба – четная сторона;

с востока – улица Киараз, с №14 по №20 включительно;

с запада – до границы с Сухумским районом, массив Гумиста включительно.

Предварительное количество избирателей: 4 804

Избирательный округ №2 (Новый район)

Центр: здание сш №5.

В границах: с юга – застройка улицы Аргун, улица Киараз, нечетная сторона и четная с №2 по №12; ул. Агрба, нечетная сторона; с севера и востока – ул. Северная включительно; с запада – ул. Гумистинская, до № 27 включительно.

Предварительное количество избирателей: 5 835

Избирательный округ № 3 (Старый поселок)

Центр: Многоотраслевой колледж, ул. Эшба, 169.

В границах: с юга – по ул. Деповская, вдоль железной дороги; с запада – до улицы Северная; с севера – до границы с Сухумским районом; с востока – до улицы Трапш включительно.

Предварительное количество избирателей: 4 398

Избирательный округ №4 (Северный)

Центр: детская поликлиника, ул. Лакоба, 11.

В границах: с запада – ул. Пачулия и Аланская (включительно); четная сторона ул. Званба, с севера – до границы с Сухумским районом; с востока – правобережная сторона реки Басла; с юга – берег моря.

Предварительное количество избирателей: 5 908

Избирательный округ №5 (Синопский)

Центр: административный корпус СФТИ, Кодорское шоссе, 665.

В границах: с запада – левобережная сторона реки Басла; с севера – до границы с Сухумским районом; с востока – правобережная сторона реки Келасур; с юга – берег моря.

Предварительное количество избирателей: 4 266

Избирательный округ №6 (Центральный)

Центр: средняя школа №10, ул. пр. Мира.

В границах: с запада – четная сторона ул. Инал-ипа; с севера – железная дорога; с востока – нечетная сторона ул. Званба; с юга – берег моря.

Предварительное количество избирателей: 5 215

Избирательный округ №7 (Библиотека)

Центр: Республиканская библиотека, ул. Лакоба.

В границах: с запада – левобережная сторона реки Адзапш; с севера – железная дорога; с востока – нечетная сторона ул. Инал-ипа; с юга – берег моря.

Предварительное количество избирателей: 5 251

Избирательный округ №8 (Маякский)

Центр: Гидрофизический институт (ГИАНА), ул. Красномаякская.

В границах: с запада – до границы с Сухумским районом; с севера – железная дорога; с востока – правобережная сторона реки Адзапш; с юга – берег моря.

Предварительное количество избирателей: 3 981

ГАГРСКИЙ РАЙОН

Избирательный округ №9 (Пицундский)

Центр: здание Д/К г. Пицунда.

В границах: территория г. Пицунда, с. Лдзаа.

Предварительное количество избирателей: 4 591

Избирательный округ №10 (Бзыпский)

Центр: здание администрации п. Бзыпта.

В границах: п. Бзыпта, с. Алахадзы.

Предварительное количество избирателей: 5 153

Избирательный округ №11 (Гагрский)

Центр: здание по ул. Лакоба, 17.

В границах: территория г. Гагра: от берега моря – ул. Саят-Нова (четная сторона), обе стороны ул. Космонавтов, с. Псахара включительно.

Предварительное количество избирателей: 4 487

Избирательный округ №12 (Гагрский городской)

Центр: здание УГХ, г. Гагра, ул. Демерджипа, 35.

В границах: территория г. Гагра, от берега моря ул. Саят-Нова (нечетная сторона) до с. Багрыпста включительно.

Предварительное количество избирателей: 7 077

Избирательный округ №13 (Цандрыпшский)

Центр: здание администрации п. Цандрыпш.

В границах: п. Цандрыпш, с. Хашпсы, с. Амзара, с. Махадыр, с. Мкялрыпш, с. Гячрыпш, с. Хышхарыпш. Предварительное количество избирателей: 5 383

ГУДАУТСКИЙ РАЙОН

Избирательный округ №14 (Отхарский)

Центр: здание администрации с. Отхара.

В границах: с. Калдахуара, с. Амжыкухуа, с. Блабырхуа, пос. Мысра, с. Бармыш, с. Отхара, с. Мгудзырхуа.

Предварительное количество избирателей: 3 222

Избирательный округ №15 (Дурипшский)

Центр: здание администрации с. Дурипш.

В границах: с.Дурипш, с. Хуап, с. Звандрыпш, с. Хыпста, с. Джырхуа.

Предварительное количество избирателей: 3 734

Избирательный округ №16 (Лыхненский)

Центр: здание администрации с. Лыхны.

В границах: с. Лыхны.

Предварительное количество избирателей: 3 778

Избирательный округ №17 (Гудаутский городской первый)

Центр: здание Дома отдыха «Алашара».

В границах: с запада – до границы с. Лыхны; с севера – до границы с. Лыхны; с востока – нечетная сторона ул. Пушкина; с юга – берег моря.

Предварительное количество избирателей: 3 992

Избирательный округ №18 (Гудаутский городской второй)

Центр: здание районного отдела социального обеспечения, ул. Махаджиров, 8.

В границах: с запада – четная сторона ул. Пушкина; с юга – берег моря; с северо-запада – до границы с. Лыхны; с северо-востока – до границы с. Куланырхуа.

Предварительное количество избирателей: 3 434

Избирательный округ №19 (Аацынский)

Центр: здание Администрации с. Аацы.

В границах: с. Аацы, с. Куланырхуа, с. Абгархук, с. Ачандара, с. Мцара, с. Арсаул.

Предварительное количество избирателей: 3 627

Избирательный округ №20 (Ново-Афонский)

Центр: здание Дворца молодежи, г. Новый Афон.

В границах: г. Н. Афон, с. Анхуа, с. Псырдзха.

Предварительное количество избирателей: 2 645

СУХУМСКИЙ РАЙОН

Избирательный округ №21 (Эшерский)

Центр: здание администрации с. Эшера.

В границах: с. Эшера, с. В. Эшера, с. Псху.

Предварительное количество избирателей: 2 659

Избирательный округ №22 (Гумистинский)

Центр: здание администрации с. Гумиста.

В границах: с. Яштхуа, с. Гумиста, с. Гума, с. Апра.

Предварительное количество избирателей: 3 243

Избирательный округ №23 (Баслатский)

Центр: здание администрации с. Баслата.

В границах: с. Баслата, с. Кяласур, с. Акапа, с. Дзыгута.

Предварительное количество избирателей: 1 751

ГУЛРЫПШСКИЙ РАЙОН

Избирательный округ №24 (Пшапский)

Центр: здание администрации с. Пшап.

В границах: с. Пшап, пос. Гулрыпш без улиц Симонова, Кольцевой, пл. Конституции.

Предварительное количество избирателей: 3 406

Избирательный округ №25 (Мачарский)

Центр: здание администрации с. Мачара.

В границах: с. Багбаран, с. Цабал, с. Мархяул, с. Мачара, с. Ажара, пос. Гулрыпш с улицами Симонова, Кольцевой, пл. Конституции.

Предварительное количество избирателей: 5 079

Избирательный округ №26 (Драндский)

Центр: здание администрации пос. Дранда.

В границах: с. Кацикыт, с. Бабышира, пос. Дранда.

Предварительное количество избирателей: 3 572

ОЧАМЧЫРСКИЙ РАЙОН

Избирательный округ №27 (Баслахуский)

Центр: здание Д/К с. Баслаху.

В границах: с. Баслаху, с. Маркула, с. Джал, с. Ачгуара, с. Шешелет.

Предварительное количество избирателей: 1 905

Избирательный округ №28 (Гупский)

Центр: здание администрации с. Гуп.

В границах: с.Арасадзых, с.Гуп, с. Акуаскиа, с. Река, с. Пакуаш.

Предварительное количество избирателей: 2 101

Избирательный округ №29 (Члоуский)

Центр: здание Д/К с. Члоу.

В границах: с. Члоу, с. Мыку, с. Араду, с. Тхина, с. Уатап.

Предварительное количество избирателей: 2 507

Избирательный округ №30 (Кутолский)

Центр: здание администрации с. Кутол.

В границах: с. Кутол, с. Джгярда, с. Гуада, с. Лабра, с. Лашкиндар.

Предварительное количество избирателей: 2 560

Избирательный округ №31 (Кындыгский)

Центр: здание администрации с. Кындыг.

В границах: с. Атара, с. Адзюбжа, с. Аракич, с. Атара-Армянская, с. Кындыг, с. Тамыш.

Предварительное количество избирателей: 2 446

Избирательный округ №32 (Очамчырский)

Центр: здание аминистрации Очамчырского района, ул. Шинкуба, 65.

В границах: г. Очамчыра, с. Илор.

Предварительное количество избирателей: 4 178

ТКУАРЧАЛСКИЙ РАЙОН

Избирательный округ №33 (Ткуарчалский первый)

Центр: здание ГЖКУ, ул. Абжуйская, 16.

В границах: г. Ткуарчал (Акармара, Джантуоху, Поляна и Харчилава), по городу все ул. по правому берегу реки Аалдзга, за исключением ул. Лакоба, Индустриальной, Чачхалия, Братьев Матуа, Островского, Чехова.

Предварительное количество избирателей: 4 288

Избирательный округ №34 (Ткуарчалский второй)

Центр: здание средней школы №4, ул. Лакоба, 20.

В границах: по городу все улицы по левому берегу реки Аалдзга, ул. Лакоба, Индустриальная, Чачхалия, Братьев Матуа, Островского, Чехова, с. Ткуарчал, с. Бедия, Агубедия, Новая Бедия.

Предварительное количество избирателей: 2 107

ГАЛСКИЙ РАЙОН

Избирательный округ №35 (Галский)

Центр: здание Администрации Галского района.

В границах: Галский район, с.Чхуартал, с.Уакум, с.Царча, с.Мухур, с. Первый Гал, с. Гумрыш, с. Речх.

Предварительное количество избирателей: 603

Центральная избирательная комиссия РА

Номер: 6Выпуск: 3467Рубрика: политикаАвтор: Центральная избирательная комиссия РА