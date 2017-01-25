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25.01.2017
Номер: 6
Выпуск: 3467
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ В АНКАРЕ
Полномочный Представитель Республики Абхазия в Турецкой Республике Инар Гицба принял участие в конференции «Дорожная карта для российско-турецких отношений в новой эпохе», организованной Ассоциацией евразийских экономических отношений «EkoAvrasya» в г. Анкаре.
В рамках конференции Инар Гицба провёл встречи с торговым представителем России в Турции Айдаром Гашигуллиным и депутатом Великого Национального Собрания – Парламента Турции, председателем Комитета российско-турецкой межпарламентской дружбы Реджаи Бербером. На встречах были рассмотрены вопросы укрепления абхазского присутствия в контексте реализации российско-турецкого трека.
Номер: 6
Выпуск: 3467
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс