РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ В АНКАРЕ

Полномочный Представитель Республики Абхазия в Турецкой Республике Инар Гицба принял участие в конференции «Дорожная карта для российско-турецких отношений в новой эпохе», организованной Ассоциацией евразийских экономических отношений «EkoAvrasya» в г. Анкаре.

В рамках конференции Инар Гицба провёл встречи с торговым представителем России в Турции Айдаром Гашигуллиным и депутатом Великого Национального Собрания – Парламента Турции, председателем Комитета российско-турецкой межпарламентской дружбы Реджаи Бербером. На встречах были рассмотрены вопросы укрепления абхазского присутствия в контексте реализации российско-турецкого трека.

Номер: 6Выпуск: 3467Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс