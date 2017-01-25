ГРАН-ПРИ АНСАМБЛЯ «АФЫРТЫН»

В Сочи на юбилейном ХХ международном конкурсе-фестивале «Надежды Европы» выступили артисты гагрского хореографического ансамбля «Афыртын».

Танцевальный коллектив из Абхазии был отмечен дипломом первой степени, а также стал обладателем Гран-при конкурса, в котором приняли участие 36 коллективов из Италии, Германии, Израиля, Болгарии, Румынии, Казахстана, России и Абхазии.

По словам художественного руководителя ансамбля Л.Кецба, конкурс состоял из двух туров. Каждый коллектив должен был продемонстрировать по два танцевальных номера. Ансамбль «Афыртын» представил «Бзыпскую плясовую» и аварский танец.

Ранее абхазский танцевальный коллектив дважды становился лауреатом первой степени. «Как победители мы приглашены участвовать в конкурсе «Надежды Европы» в 2018 году, в Голливуд, а также на конкурс «Будущее России», который состоится в Москве.

Благодарственными грамотами на конкурсе «Надежды Европы» отмечены художественный руководитель ансамбля Лев Кецба, педагоги-хореографы Мурат Крия и Алиас Барциц.

Номер: 6Выпуск: 3467Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс