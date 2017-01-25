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Закон Республики Абхазия
О внесении изменения в Закон РА «О должностном соответствии в оплате труда в структурах высших органов государственной власти Республики Абхазия и органов местного самоуправления Республики Абхазия»
Статья 1
Внести в Закон Республики Абхазия от 27 февраля 2015 года, № 3676-с-V «О должностном соответствии в оплате труда в структурах высших органов государственной власти Республики Абхазия и органов местного самоуправления Республики Абхазия» (газета «Республика Абхазия», № 38 (3676) от 11-12 апреля 2014 года; Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2015, № 53, ст.132) изменение, изложив часть 2 статьи 4 в следующей редакции:
«2. Должностное соответствие, установленное статьей 1 настоящего Закона не распространяется до 1 января 2018 года на: министра обороны Республики Абхазия, министра внутренних дел Республики Абхазия, министра по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия и их заместителей, председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия и его заместителей, Генерального прокурора Республики Абхазия, председателей Конституционного, Верховного и Арбитражного судов Республики Абхазия.».
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 29 декабря 2016 года
Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия
г. Сухум,
30 декабря 2016 года,
№ 4316-c-V
Номер: 6
Выпуск: 3467
Рубрика: политика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия