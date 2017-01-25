Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в Закон РА «О подоходном налоге с физических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 30 июня 1992 года, № 100-XII-c «О подоходном налоге с физических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 1995, № 2, ст. 3; 1997, № 7, ст. 7; 1998, № 8, ст. 36; 1998, № 8, ст. 43, ст.98; 1999, № 10, ст.62; 1999, №11, ст. 3; 2000, №13, ст.11; 2001, № 14, ст. 100, ст. 103; 2001, № 16, ст.9; 2002, № 18, ст. 8; 2009, №38, ст.87; 2014, № 45, ст. 91) следующие изменения:

1) пункт «я» части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«я) денежное содержание сотрудников системы прокуратуры Республики Абхазия, органов внутренних дел Республики Абхазия; денежное довольствие военнослужащих Министерства обороны Республики Абхазия, Службы государственной безопасности Республики Абхазия, Государственной службы охраны Республики Абхазия, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия, Государственной миграционной службы Республики Абхазия, Агентства правительственной связи Республики Абхазия, заработная плата военизированной охраны железной дороги;»;

2) абзац 3 части 2 статьи 12 исключить.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 29 декабря 2016 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

30 декабря 2016 года,

№ 4315-c-V

Номер: 6Выпуск: 3467Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия