Закон Республики Абхазия

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Приднестровской Молдавской Республики о взаимных безвизовых поездках граждан Республики Абхазия и граждан Приднестровской Молдавской Республики

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Приднестровской Молдавской Республики о взаимных безвизовых поездках граждан Республики Абхазия и граждан Приднестровской Молдавской Республики, подписанное в г. Сухум 25 октября 2016 года.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 29 декабря 2016 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

30 декабря 2016 года,

№ 4314-c-V

СОГЛАШЕНИЕ

между Правительством Республики Абхазия и Правительством Приднестровской Молдавской Республики о взаимных безвизовых поездках граждан Республики Абхазия и граждан Приднестровской Молдавской Республики

Правительство Республики Абхазия и Правительство Приднестровской Молдавской Республики, именуемые в дальнейшем Сторонами,

руководствуясь желанием способствовать развитию дружественных отношений, укреплению экономических, торговых, научно-технических, культурных и иных связей между двумя государствами,

в целях правового урегулирования взаимных поездок граждан двух государств,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

1. Граждане государства одной Стороны независимо от места проживания могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой Стороны без виз сроком до 90 дней по одному из действительных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство их владельцев, согласно Приложениям № 1 и № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2. Несовершеннолетние граждане государства одной Стороны въезжают, выезжают, следуют транзитом и пребывают на территории государства другой Стороны в соответствии с положениями настоящего Соглашения по документам, удостоверяющим их личность и подтверждающим гражданство их владельцев, или по заграничным паспортам сопровождающих их родителей, если несовершеннолетние граждане вписаны в эти заграничные паспорта, при условии, что это предусмотрено законодательством каждой из Сторон.

3. Положения настоящего Соглашения не затрагивают законодательства государства каждой из Сторон, регулирующего вопросы осуществления иностранными гражданами предпринимательской или трудовой деятельности.

Статья 2

1. Граждане государств Сторон – владельцы дипломатических или служебных паспортов, являющиеся сотрудниками дипломатического представительства или консульских учреждений государства одной Стороны, а также представительств своего государства при международных организациях, расположенных на территории государства другой стороны, и члены их семей въезжают, выезжают и пребывают на территории этого государства без виз в течение всего срока их аккредитации.

Статья 3

Въезд и выезд граждан государств Сторон осуществляется через пункты пропуска через государственную границу, открытые для международного сообщения.

Статья 4

Граждане государства одной Стороны, находясь на территории государства другой Стороны, обязаны соблюдать правила пребывания, предусмотренные законодательством этого государства.

Статья 5

Ни одно из положений настоящего Соглашения не ограничивает право компетентных органов государства одной из Сторон отказать во въезде на территорию своего государства гражданам государства другой Стороны или ограничить пребывание на его территории этих граждан.

Статья 6

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательства каждой из Сторон, вытекающих из других международных договоров, участником которых является ее государство.

Статья 7

1. Каждая из Сторон может по соображениям государственной безопасности, общественного порядка или охраны здоровья населения приостановить полностью или частично применение настоящего Соглашения. Одна Сторона сообщает о таком решении по дипломатическим каналам другой Стороне не позднее чем за 48 часов до его вступления в силу.

2. Сторона, принявшая решение приостановить применение настоящего Соглашения по причинам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, в кратчайшие сроки сообщает другой Стороне по дипломатическим каналам о прекращении существования таких причин.

Статья 8

Граждане государства одной Стороны, которые утратили действительные документы в период пребывания на территории государства другой Стороны, могут покинуть эту территорию без каких-либо разрешений на основании действительных документов, выданных дипломатическим представительством или консульскими учреждениями государства, гражданами которого они являются.

Статья 9

1. Стороны обмениваются по дипломатическим каналам образцами документов, указанных в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему Соглашению, в течение 30 дней после подписания Соглашения.

2. В случае введения новых документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство их владельцев, или внесения изменений в действующие документы Стороны по дипломатическим каналам обмениваются их образцами не позднее чем за 30 дней до их введения в действие.

3. Стороны по взаимному согласию могут принимать решения об изменениях в перечнях документов, указанных в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему Соглашению.

Статья 10

Стороны по дипломатическим каналам регулярно информируют друг друга по вопросам, относящимся к сфере применения положений настоящего Соглашения, в частности, о действительных документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство их владельцев, об изменении порядка их выдачи и порядка их использования, о правилах пребывания иностранных граждан на территориях государств Сторон, а также о соответствующих законодательных и иных нормативных правовых актах.

Статья 11

В настоящее Соглашение могут вноситься изменения или дополнения, которые оформляются отдельными протоколами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Любые спорные вопросы между Сторонами, касающиеся толкования или применения настоящего Соглашения, разрешаются по взаимному согласию путем проведения консультаций и переговоров между ними по дипломатическим каналам.

Статья 12

1. Настоящее Соглашение начинает временно применяться с даты подписания и вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

2. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и действует до истечения 90 дней с даты получения по дипломатическим каналам одной Стороной письменного уведомления другой Стороны о намерении прекратить его действие.

Совершено в г. Сухум, 25 октября 2016 г. в двух экземплярах, каждый на абхазском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую юридическую силу.

За Правительство Республики Абхазия

За Правительство Приднестровской Молдавской Республики

Приложение № 1

к Соглашению между Правительством Республики Абхазия и Правительством Приднестровской Молдавской Республики о взаимных безвизовых поездках граждан Республики Абхазия и граждан Приднестровской Молдавской Республики

ПЕРЕЧЕНЬ

действительных документов граждан Республики Абхазия, удостоверяющих их личность и подтверждающих гражданство их владельцев на территории Приднестровской Молдавской Республики

1. Паспорт гражданина Республики Абхазия, удостоверяющий личность гражданина Республики Абхазия за пределами Республики Абхазия.

2. Паспорт гражданина Республики Абхазия.

3. Дипломатический паспорт.

4. Служебный паспорт.

5. Свидетельство на возвращение в Республику Абхазия (только для возвращения в Республику Абхазия).

6. Свидетельство о рождении (для детей в возрасте до 14 лет) с указанием принадлежности к гражданству Республики Абхазия.

Приложение № 2

к Соглашению между Правительством Республики Абхазия и Правительством Приднестровской Молдавской Республики о взаимных безвизовых поездках граждан Республики Абхазия и граждан Приднестровской Молдавской Республики

ПЕРЕЧЕНЬ

действительных документов граждан Приднестровской Молдавской Республики, удостоверяющих их личность и подтверждающих гражданство их владельцев на территории Республики Абхазия

1. Паспорт гражданина Приднестровской Молдавской Республики для выезда из Приднестровской Молдавской Республики и въезда в Приднестровскую Молдавскую Республику.

2. Паспорт гражданина Приднестровской Молдавской Республики;

3. Дипломатический паспорт.

4. Служебный паспорт.

5. Паспорт гражданина СССР с отметкой либо вкладышем о гражданстве Приднестровской Молдавской Республики.

6. Свидетельство на возвращение в Приднестровскую Молдавскую Республику.

7. Свидетельство о рождении (для детей в возрасте до 16 лет) с вкладышем о гражданстве Приднестровской Молдавской Республики.

Номер: 6Выпуск: 3467Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия