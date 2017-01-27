«ВЕРНУСЬ ЛИ Я В ГОРЫ СЧАСТЛИВОЙ АБХАЗИИ?»

К нам возвращается – в статьях, дневниках, письмах – выдающийся ботаник Николай Альбов, открывший Абхазию миру

Президент Республики Абхазия Рауль Джумкович Хаджимба на днях принял в своем кабинете ученого, заведующего отделом флоры и растительности Института ботаники АНА, заслуженного деятеля науки Республики Абхазия, кандидата биологических наук Зураба Иосифовича Адзинба. Зураб Иосифович торжественно вручил Президенту солидный том – книгу «Очарованный Абхазией. Жизнь и странствия Николая Альбова». Последователь Альбова Зураб Адзинба – один из составителей книги. Напечатана книга в Москве, в типографии «Август Борг», в которой, кстати, был напечатан и знаменитый фотоальбом «Аиааира».

В книге «Очарованный Абхазией. Жизнь и странствия Николая Альбова» собраны статьи, дневники, письма выдающегося ученого-ботаника Николая Михайловича Альбова, работавшего в Абхазии в XIX веке, исследовавшем ее флору и сделавшем множество научных открытий.

Книга издана на средства Благотворительного фонда Первого Президента РА, а идея ее создания – и это подчеркнуто на титульном листе – принадлежит Первому Президенту Абхазии Владиславу Григорьевичу Ардзинба.

Зураб Иосифович рассказал, какое важное значение имеет издание – и для современной Абхазии, и как дань памяти человеку, явившемуся первым популяризатором Абхазии в Европе. Абхазы Николая Альбова обожали, сопровождали его в горах, были ему верными друзьями, и он платил им такой же любовью и преданностью.

Чтобы описать богатейшие коллекции, собранные в любимой Абхазии, Альбов добился командировки в лучший Гербарий Европы – Гербарий Буассье и находил время между напряженными буднями для чтения лекций об Абхазии на английском и французском языках в научных сообществах и клубах. Николай Альбов рассказывал европейской интеллигенции об особенностях жизни на Кавказе, о прекрасной стране, поражающей не только удивительной природой, но и тонкими, уважительными отношениями в семьях, обычаями, кухней, одеждой, манерой одеваться и многим-многим другим.

Альбов открыто говорил и писал о трагедии махаджирства и недопустимости потерять самобытность, присущую абхазскому народу.

Книга, которую еще только предстоит привезти в Абхазию из Москвы, рассказывает обо всем этом устами самого Альбова – ученого и человека, страстно влюбленного в Абхазию, природу, язык, обычаи и людей.

Альбов почти всю свою недолгую жизнь провел в экспедициях, ночевал в шалашах, пастушьих тубах, а то и вовсе под открытым небом… Завершив большой труд по флоре Колхиды и не получив постоянного места в Абхазии, он вынужден отправиться в Аргентину, где после череды изнурительных экспедиций на Огненной Земле умирает в гостинице города Ла-Платы в возрасте 32 лет.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба и последователь Альбова Зураб Адзинба подчеркнули в разговоре, что изданная книга очень важна для Абхазии. Она, по сути, является энциклопедией абхазской жизни.

С не меньшим нетерпением ожидала появления книги живущая в Санкт-Петербурге внучатая племянница ученого – Линнея Львовна Молчанова. Она обогатила издание тщательно собранным предками и бережно хранимым архивом Альбовых с уникальными фото. Линнея Львовна также является составителем книги.

В том, что книга получилась красивой и значимой, большая заслуга всех, кто принимал участие в ее подготовке. Макет и прекрасную обложку выполнила Стелла Садзба – великолепный дизайнер, знаток родного абхазского языка и при этом очень скромный человек; графические рисунки в качестве заставок к главам книги нарисовал кандидат биологических наук, директор Института экологии АНА Роман Дбар, а тексты – с переснятых в архивах страниц, набранных бисерным шрифтом, превратила в полотно книги помощник Председателя Благотворительного фонда Первого Президента РА Люна Ардзинба. Стать редактором книги было доверено мне.

К работе были подключены многие ученые и журналисты – мы то и дело советовались, сверяли названия и факты... Книга издана на специальной матовой дизайнерской бумаге, на форзацах – портреты любимых друзей – жителей Абхазии, рисованные рукой Альбова, и фото из архива семьи. На вклейке – цветные фото растений, открытых Альбовым, выполненные Зурабом Иосифовичем Адзинба.

Надеемся, что знакомство с замечательной книгой об Абхазии поможет нашей молодежи обрести самое важное – смысл жизни – лично для себя, как однажды обрел его в Абхазии парень из России Николай Альбов, открывший нашу страну миру и оставивший нам свое переполненное любовью сердце.

Юлия СОЛОВЬЕВА

На снимке: обложку книги украшает подлинное фото Н.Альбова с проводниками – абхазами.

Номер: 7Выпуск: 3468Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА