КБФ «АШАНА»: ИТОГИ 2016 ГОДА

Вот прошёл ещё один год, самое время подвести итоги 2016 года. Год как всегда был насыщен событиями, добрыми историями, благотворительными акциями. Благодаря вашей поддержке за прошлый год было собрано 6 млн. 164. 519 рублей на лечение 23 больных детей. Из вышеперечисленной суммы благотворительных пожертвований 879 тыс. 717 рублей поступило с помощью СМС-сообщений, отправляемых вами со словом «Добро» на короткий номер 5050. Эта сумма должна убедить в обратном тех абонентов сотовых операторов Абхазии, которые думают, что их 20 рублей никого не спасут. Обращаясь к вам, мы хотим сказать: ваши 20 рублей спасли и продолжают спасать детские жизни!

Прошлый год начался с хороших событий. 16 января в г. Саронно (Италия), военно-патриотический хор Италии «Coro della Brigata Alpina Tridentina» провёл концерт в поддержку подопечных фонда «Ашана». В его рамках было собрано 1 тыс. 162 евро, которые перечислены на лечение подопечной фонда Милены Тания с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП). С радостью сообщаем, что Милена уже успешно прошла курс обследования и лечения в Москве. Сейчас есть небольшие улучшения в состоянии её здоровья. Мы надеемся на дальнейшую поддержку наших друзей из Италии. В феврале было проведено «Пятое ежегодное отчётное собрание», в рамках которого фонд отчитался о своей деятельности за 2015 г. Этого события ждали многие. Пришло около 200 человек, которые были неравнодушны к судьбам тяжелобольных детей и к деятельности фонда.

12 мая в Сухуме прошла первая научно-практическая конференция (НПК) по проблемам детской неврологии, организованная КБФ «Ашана» и «Международным фондом Апсны» при поддержке Министерства здравоохранения Республики Абхазия и Министерства здравоохранения Российской Федерации.

На конференции присутствовали министр здравоохранения РА Андзор Гоов, помощник министра здравоохранения РФ Анатолий Гулин, главный педиатр РА Ада Абухба, главный детский невролог Департамента здравоохранения г. Москвы Татьяна Батышева.

Врачи Российской национальной ассоциации экспертов по проблемам детского церебрального паралича и сопряжённых заболеваний прочли лекции для врачей различных специализаций, специалистов ЛФК, студентов, а также родителей детей-инвалидов с ДЦП и сопряженных заболеваний. В рамках НПК в Сухумской городской детской поликлинике также прошли мастер-классы для педиатров и детских неврологов. Осматривали детей с нарушениями нервной системы: педиатр-невролог, ортопед-нейрохирург, эпилептолог, невролог-генетик, невролог. Итогом НПК явилось то, что подопечные фонда успешно проходят лечение по программам «Диагностика» и «Реабилитация» в НПЦ департамента здравоохранения г. Москвы.

С 1 апреля по 31 мая 2016 г. по уже устоявшейся традиции в магазине KHARZAMAN (партнёр фонда) проходила благотворительная акция «Помоги детям» в поддержку КБФ «Ашана», приуроченная к 1 июня – Международному дню защиты детей.

1 июня в г. Сухуме прошла благотворительная выставка-продажа изделий ручной работы. Организатором выступила талантливая девушка Диана Делба. Вырученная сумма от двух мероприятий составила 74 тыс. 102 руб. Все средства были направлены на лечение подопечного фонда с редким диагнозом буллезный эпидермолиз Михаила Реймана.

В июле уходящего года «Международный фонд Апсны» и Культурно-благотворительный фонд «Ашана» оплатили лечение первой группы детей, которые выехали на операции в Медицинский центр «Арабкир». Стоимость операций (немаловажно отметить, что с большой скидкой), включая оплату дороги с проживанием родителей и детей, составила 450 000 руб. Радостно отметить, что акция продолжится и в 2017 году.

В июле КБФ «Ашана» и Фонд социально-культурных инициатив Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках своего проекта Фонд социально-культурных инициатив Абхазии уже на протяжений трёх лет проводит ежегодный благотворительный концерт-выставку в Пицундском храме в поддержку подопечных КБФ «Ашана». В 2016 г. концерт прошёл 22 августа. В нём приняли участие народные и заслуженные артисты Абхазии, лауреаты международных конкурсов. Сумма собранных средств на концерте составила 479 тыс. 105 рублей. Все средства были перечислены на расчетный счет Культурно-благотворительного фонда «Ашана» и направлены на лечение подопечного фонда Сандро Шулумба.

1 сентября была проведена ежегодная благотворительная лотерея. Сумма вырученных средств составила 39 тыс. 717 руб. Все средства были направлены на лечение Асланы Джинджолия с диагнозом несовершенный остеогенез. Ей необходима операция в Хорватии, стоимость которой – 2 млн. 500 тыс. рублей. Сумма уже собранных средств составила 1 млн. 585 тыс. 809 руб., не хватает 914 тыс. 191 руб. Сбор средств продолжается.

13 ноября третий год подряд по инициативе КБФ «Ашана» в Абхазии отметили Всемирный день Доброты. Обычно уроки Добра в каждой школе Абхазии проходят 13 ноября, но так как в этом году знаменательная дата попала на воскресенье, уроки Добра в школах провели 11 ноября. Проводили его сотрудники фонда, волонтеры, преподаватели и учащиеся школ. От акции «Всемирный День Доброты в Абхазии» на лечение подопечных фонда поступило более 200 000 руб.

Завершился год ежегодной предновогодней акцией фонда – «стань Дедом Морозом». Акция началась 3 декабря, и уже к пятнадцатому числу были собраны почти все подарки. Подопечные фонда с нетерпением ждут наступление Нового года, они знают, что добрые Деды Морозы не оставят их без подарков, которые они им заказывали. Некоторые из подопечных присылали нам видеосообщения, где они говорили о том, какой подарок ждут от Деда Мороза на Новый год. Все подарки были розданы волонтёрами фонда 27-28 декабря. Спасибо всем, кто каждый год дарит чудо тем, кто особенно в этом нуждается.

Мы со своей стороны благодарим всех за еще один совместно проведённый год, за ваше доверие, за тепло, которым вы делитесь, за поддержку, без которой не было бы таких результатов. Только благодаря вам с самого начала старта акции «Спасём жизнь Вместе» на сегодняшний день собрано более 32 миллионов рублей на оплату 186 курсов лечения 105 детям. Это наш совместный результат, которым мы гордимся и за который бесконечно благодарны вам! Будем и дальше спасать жизни детей Вместе!

Благодарим партнеров, друзей и помощников «Ашаны»! Это вы, дорогие друзья, спасли 23 тяжелобольных ребенка в 2016 году.

Отдельная благодарность информационным партнерам фонда! Это вы, дорогие партнёры, донесли боль страдающих детей, их родителей и объединили в сборах пожертвований сотни неравнодушных граждан нашей республики.

Особая благодарность руководителям КБ «Гарант-банка» и ОАО «Сбербанк Абхазии». Это вы, дорогие друзья, освободили пожертвования наших благотворителей от оплаты комиссии. Там, где КБ «Гарант-банк» и «Сбербанк Абхазии», означает, что все сто процентов пожертвований идут на оплату лечения.

Ваша «АШАНА»

Номер: 7Выпуск: 3468Рубрика: обществоАвтор: Ваша «АШАНА»