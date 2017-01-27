На 81-м году ушла из жизни Гули Мустафовна Халваш. Выросшая в крестьянской семье, она с детства знала, что такое труд, хозяйство, обязанность, заботы.

Преодолевая жизненные невзгоды, она всегда сохраняла чувство достоинства, силу и веру, зная, что именно от работы человека зависят его счастье, удача и благополучие семейного очага.Все эти личные качества она передала своим детям, а потом и внукам.

Скромная труженица Гули Мустафовна прожила правильную, скромную, от того и красивую жизнь абхазской женщины.

Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия» выражает соболезнование работникам газетной типографии Нелли Халваш и Василию Чабан по случаю смерти Гули Халваш.

Номер: 7Выпуск: 3468Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.