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27.01.2017
Преодолевая жизненные невзгоды, она всегда сохраняла чувство достоинства, силу и веру, зная, что именно от работы человека зависят его счастье, удача и благополучие семейного очага.
Все эти личные качества она передала своим детям, а потом и внукам. <p>
Скромная труженица Гули Мустафовна прожила правильную, скромную, от того и красивую жизнь абхазской женщины. <p>
Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия» выражает соболезнование работникам газетной типографии Нелли Халваш и Василию Чабан по случаю смерти Гули Халваш. <p>
Номер: 7
Выпуск: 3468
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.
ПАМЯТЬ<p>На 81-м году ушла из жизни Гули Мустафовна Халваш. Выросшая в крестьянской семье, она с детства знала, что такое труд, хозяйство, обязанность, заботы. <p>
Преодолевая жизненные невзгоды, она всегда сохраняла чувство достоинства, силу и веру, зная, что именно от работы человека зависят его счастье, удача и благополучие семейного очага.
Все эти личные качества она передала своим детям, а потом и внукам. <p>
Скромная труженица Гули Мустафовна прожила правильную, скромную, от того и красивую жизнь абхазской женщины. <p>
Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия» выражает соболезнование работникам газетной типографии Нелли Халваш и Василию Чабан по случаю смерти Гули Халваш. <p>
Номер: 7
Выпуск: 3468
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.