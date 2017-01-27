У ПРИРОДЫ – ТЫСЯЧИ ЛИЦ. И КАЖДОЕ НАМ ПРЕДСТОИТ ИЗУЧИТЬ И ИССЛЕДОВАТЬ…

«Буквально с первых дней создания экологического ведомства в Абхазии слежу за работой этого коллектива. Конечно, коллектив меняется, приходят молодые сотрудники… Вот и на посту главы ведомства пару лет назад Романа Дбар сменил другой специалист и ученый – Савелий Читанава. Неоднократно менялось и название организации. Насколько мне помнится, изначально этот комитет имел статус министерства, потом стал инспекцией, но задачи-то при этом остаются неизменными – защищать и сохранять природу Абхазии.

Я давно уже вышел на пенсию, но интересуюсь и политикой, и экономическими вопросами, и экологией. Пожалуй, экологией в первую очередь.

На днях у меня возник спор с молодым поколением семьи – внуками-старшеклассниками. Им скоро предстоит выбирать профессию, вот я и предложил: может, стоит подумать о профессии эколога? Дело перспективное, особенно в нашей стране, где природа – главная ценность.

Сам факт, что у нас в Абхазии существуют и Госкомитет по экологии и охране окружающей среды и Институт экологии АНА, свидетельствует, что состоянию природы в Абхазии уделяется должное внимание. Многие не знают разницы в задачах комитета по экологии и охране окружающей среды и Института экологии. Объясните, пожалуйста.

Думаю, было бы полезно и им, и многим другим узнать об экологических задачах из уст компетентного специалиста».

Константин СЕРГЕЕВ, пенсионер, г. Гагра

С этим вопросом я обратилась к постоянному автору нашей газеты, директору Института экологии АНА, академику-секретарю отделения медико-биологических, сельскохозяйственных наук и наук о Земле Академии наук Абхазии Роману Дбару. Выбор собеседника был предопределен еще и тем обстоятельством, что в свое время именно Роман Саидович был инициатором создания экологического ведомства и более двух десятилетий возглавлял его. Он же стал инициатором создания Института экологии. Вот что он рассказал:

– Проблема сохранения окружающей среды существует столько же, сколько существует мир. И чем активнее человек, чем глубже он внедряется в природу, чем более стремится использовать ее ресурсы в своих интересах и даже в какой-то мере подчинить природу себе, тем больше оснований для упрочения защитных систем природного ресурса. А поскольку нынешнее наступление на экологию особенно агрессивно, то вполне естественно, что и у нас в Абхазии, треть которой занимают территории с правоохранным статусом, работают и Государственный комитет по охране природы и окружающей среды, и Институт экологии – сугубо научное учреждение, входящее в структуру Академии наук Абхазии.

Очевидно, что Комитет – это орган управления, государственная структура, реализующая политику государства в экологической сфере. Однако для умелого управления и контроля необходимы специальные знания, которые к тому же требуют постоянного углубления и совершенствования. Ведь экологическое ведомство нуждается в научном обеспечении.

Понятно, что сотрудники комитета не ведут исследований. Этим занимается научное учреждение – в нашем случае, Институт экологии. Надо заметить, что идея создания Института экологии появилась давно. Еще в 1999 году в Гидрофизическом институте был создан отдел экологии, сотрудники которого взялись за поэтапное решение научных экологических задач. Так что экологическое ведомство опиралось на исследования, которые проводились в этом отделе института, а также в Центре экологического мониторинга РА и на кафедре экологии Абхазского госуниверситета.

Со временем объемы этих исследований возрастали, да и задачи становились масштабнее. Было очевидно, что в Абхазии нужен полноценный академический институт экологической направленности. Так что в 2012 году на лабораторной и материальной базе Гидрофизического института, точнее, одного из его подразделений, и был создан Институт экологии.

В условиях весьма ограниченного финансирования было очень трудно создать новую структуру и наладить работу. Сегодня Институт экологии решает десятки актуальных задач. Он призван изучать и проводить исследования всех аспектов природной среды нашего государства – это климат и его локальные изменения в условиях Абхазии, влияние этих изменений на народное хозяйство – это направление ведет и курирует заместитель директора института, доктор физико-математических наук Январби Алиевич Экба.

В курируемую им сферу входят также процессы, связанные с динамикой речных и морских берегов, подверженных эрозии, изучение рыбных ресурсов Абхазии. Очень актуальны – и в условиях Абхазии, и на планете вообще – проблемы, связанные с внедрением в устоявшуюся среду опасных инвазивных видов флоры и фауны. Для нас сегодня самые болезненные имена таких агрессоров, как самшитовая огневка, каштановая орехотворка, пальмовый долгоносик и многие другие.

Специалисты Института экологии проводят инвентаризацию фауны животных Абхазии. Одна из важнейших целей – разработка мер их охраны и рационального использования. Тут я хочу сделать акцент, что солидная часть работ ученых Института экологии по утвержденной тематике, хоть он и является учреждением академическим, носит прикладной характер и имеет первостепенное значение для повседневной хозяйственной деятельности в республике. Одним словом, наряду с задачами фундаментальной науки мы разрабатываем темы прикладного характера.

– Как раз сейчас, насколько мне известно, происходит реорганизация в системе Академии наук Абхазии, а фактически – слияние Гидрофизического института и Института экологии. В связи с этим нам тоже задают вопросы: что же, исследования ученых Гидрофизического института потеряли свою актуальность?

– Слияние институтов – именно это сейчас и происходит – носит естественный характер. Самое важное сегодня – осуществить это слияние как можно более безболезненно для специалистов Гидрофизического института. Нельзя сказать, что исследования, десятилетиями осуществлявшиеся в институте, потеряли свою актуальность. Изменились условия, изменился сам мир… Гидрофизический институт возник в конце 40-х – начале 50-х годов прошлого века. Не прошло и десяти лет с окончания Второй мировой войны. В Советском Союзе в то время приоритетной задачей было укрепление обороноспособности государства, и научная станция на окраине черноморского Сухума (по сути, это был филиал Московского акустического института) тоже служила этой задаче. Конечно, специалисты станции, получившей впоследствии статус института, выполняли и серьезные народнохозяйственные задачи, в частности, проводили исследования рыбных ресурсов, их миграции и прочего, но часть отделов и лабораторий была засекречена. С годами все изменилось. Многие секретные разработки перестали быть тайными, а в период перестройки и особенно после развала Советского Союза многие ученые, не нашедшие применения на территории постсоветского пространства, уехали в страны Европы и в США. И никакие ограничения этому не помешали.

Одним словом, тематика института изменилась. Если раньше большая часть тем имела оборонную направленность, то сегодня на первом плане – экологические и, как я уже говорил, народнохозяйственные задачи. Слияние уже организационно подготовлено. Это позволит сохранить уникальный научный коллектив, расширить возможности института, в частности, углубить научные исследования, придать им мощный импульс. В Институт экологии вольется большое научное подразделение с добротной лабораторной базой, очень ценные высокоинтеллектуальные специалисты – с идеями, с готовым механизмом их реализации.

Теперь непосредственно о специалистах. Я уже называл заместителя директора Института экологии Январби Алиевича Экба и направления, которые он курирует. Заместитель директора Гидрофизического института по науке Генрих Викторович Кенигсбергер отныне будет руководить акустическими исследованиями в морской среде уже в Институте экологии. В результате мы будем иметь интегрированную картину состояния морской среды по таким параметрам, как температура течения и загрязнения морской среды. Единственным в Абхазии специалистом в области генетики является кандидат биологических наук Марина Гогуа, и она тоже сотрудница института экологии. Среди наших сотрудников – две весьма перспективные воспитанницы Январби Алиевича Экба – обе кандидаты физико-математических наук Асида Ахсалба и Яна Гицба.

Ефим Романович Вольтер работает в области нанотехнологий. Область его исследований – перенос магнитных жидкостей в теле человека. У нас в институте он руководит комплексом биологически ресурсных исследований Черного моря.

Очень важное направление ведет Виктор Ильич Маландзия – орнитолог, кандидат биологических наук. Многие знают Виктора Ильича как проректора АГУ, однако Виктор Маландзия – серьезный ученый. Когда-то Он был единственным в Абхазии специалистом-орнитологом, а сегодня у него немало последователей. Благодаря его усилиям у нас формируется собственная орнитологическая школа. Еще одно поистине уникальное направление ведет специалист Софья Хачева. Она изучет афиллофороидные грибы в качестве индикатора биологического состояния лесов. Благодаря исследованиям Софьи в Абхазии открыта ранее неизвестная микофлора грибов и, в частности, несколько сот видов также ранее неизвестных древесиноразрушающих грибов.

Еще одно очень важное направление – и более того, находившее не раз отражение в вашей газете на экологической полосе «Рица» – процессы эрозии речных и морских берегов, формирование пляжей под воздействием выноса речного аллювия (пляжеобразующий материал). Его ведет молодой перспективный ученый Роман Жиба. Готовится к защите кандидатской диссертации «Фауна рукокрылых Абхазии» Александр Иваницкий, он изучает летучих мышей. И это тоже серьезные исследования.

Важно учесть, что все послевоенные годы условия для развития науки в Абхазии оставались крайне сложными. Фактически и сегодня и сама наука, и люди, связавшие с ней свои судьбы, все еще пребывают в состоянии выживания или, может быть, мы уже находимся в процессе перехода к периоду развития.

Очевидно, что руководство республики понимает, насколько важны для развития Абхазии научные исследования, и прилагает все усилия, чтобы поддержать их.

В ближайшее время реорганизация Института экологии будет завершена. Приглашаем вашу газету для знакомства с новыми направлениями нашей работы, а заодно и для их популяризации. Ибо автор письма в редакцию прав: экология – одно из самых перспективных направлений. И в мире, и в Республике Абхазия.

– Спасибо. Желаю успеха.

Записала Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 7Выпуск: 3468Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА