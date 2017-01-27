ПОДГОТОВКА НА ПОЛИГОНАХ

В текущем году военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Абхазия, проведут около 40 полевых выходов, длительность каждого из них составит от 20 дней до 2 месяцев.

Более 2 тыс. военнослужащих соединения будут привлечены к полевым занятиям на различных полигонах, в т.ч. «Нагвалоу» и «Цабал» в Республике Абхазия, а также полигонах в Краснодарском крае и Волгоградской области.

В ходе боевой подготовки на полигонах мотострелки, танкисты и артиллеристы военной базы будут совершенствовать навыки в стрельбе из штатного вооружения и военной техники – орудий бронетранспортеров БТР-82АМ, танков Т-72Б3, реактивных систем залпового огня «Град», 120-мм минометов и 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30.

Также в ходе полевых выходов военнослужащие соединения проведут более 500 тактических занятий и учений по боевому слаживанию подразделений. Военные водители и механики-водители выполнят вождение боевых машин по дорогам с различным покрытием и рельефом местности.

В среднем, каждый военнослужащий российской военной базы ЮВО проведет в полевых условиях около 3 месяцев.

Пресс-служба ЮВО

Номер: 7Выпуск: 3468Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба ЮВО