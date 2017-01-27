«МОЯ СЧАСТЛИВАЯ МАМА»

В конце прошлого года

В последние дни декабря Денис Кирщалович Чачхалия организовал вечер памяти своей матери Нины Ясоновны Закарая-Чачхалия. Ей исполнилось бы 90 лет. Она ушла из жизни не так давно и оставила свой след как верная хранительница семейного очага и верная спутница и опора в творчестве своего мужа Кирщала Шамильевича.

В этот теплый вечер воспоминаний, который прошел в сухумской гостинице «Атриум-Виктория», Денис с любовью и гордостью рассказывал о своих родителях. Ведь естественно, что вспоминая о матери Нине Ясоновне, невозможно было ему не вспомнить об отце – Кирщале Шамильевиче и его творчестве. Денис показывал старые семейные фотографии и последние совместные фото родителей, на которых, как выразился Денис, «мама была такая счастливая».

Родители поженились в дни Великой Отечественной войны, когда они оба жили в Пакуаще. Нина Ясоновна была там преподавательницей грузинского языка после окончания училища, а Кирщал Шамильевич преподавал абхазский язык. Дочь мастерового из Гегечкори, она защищала интересы абхазцев в те годы, когда преследовались их язык, культура, самоидентичность. Она всегда была предана мужу, поддерживала его в самые тяжелые и счастливые дни их совместной жизни. И после смерти мужа она заставила Дениса собрать творческое наследие отца, издать его. Денис рассказывал о многих богатых страницах совместной жизни родителей – о том, как молодая Нина буквально перенесла на своих плечах тяжело больного мужа из Пакуаща в Ткуарчал через достаточно неспокойную реку. Там его и вылечили. Они потом там и жили. Затем она настояла на переезд из Ткуарчала в Сухум. Поэта-сатирика не везде и не всегда принимали с объятиями, не торопились решать его жилищные проблемы, могли и словом оскорбить. Но Нина Ясоновна в таких случаях вела себя как бесстрашная защитница, как солдат в атаке – и добивалась победы. Она вместе с мужем ездила к друзъям – поэтам и писателям на Северном Кавказе, это были их счастливые дни, она ездила с набитыми национальными яствами сумками и чемоданами в Москву, когда Кирщал Чачхалия там учился на высших литературных курсах.

Друзьями семьи Чачхалия были многие поэты и писатели, они гостили у них часто, Кирщал ездил к ним, и среди них были Расул Гамзатов, Кайсын Кулиев, Александр Твардовский, Дмитрий Гулия, Мушни Ласурия. Мушни Таевич Ласурия и выступил на вечере памяти Нины Ясоновны. Он сказал, что у жены Кирщала было всеобъемлющее, чистое сердце, и велика её роль в становлении семьи поэта-сатирика. И добавил, что такой сатиры, как у Кирщала, сегодня у нас нет, мало кто может писать ныне в этом литературном жанре.

Много рассказывал на вечере памяти о семье Нины и Кирщала, их дружбе с представителями русской советской классики поэт и писатель, критик и журналист Владимир Зантария.

Нина была мудрой женщиной. Она не только ценила и понимала талант мужа, но воспитала и прекрасных детей в любви и заботе о них. Это Ляля (Жанна) Чачхалия – педагог. Это Денис Чачхалия – поэт, писатель, публицист, издатель. Это старший из детей Валерий Чачхалия – Герой Абхазии, участник национально-освободительного движения еще с 80-х годов. Он погиб во время Отечественной войны народа Абхазии за несколько дней до Победы, 17 сентября 1993 года.

Небольшую книгу о Валерии Чачхалия только что издал и принес на этот вечер Денис Кирщалович. В ней собрано многое из того, что написано о Герое – его пристрастиях и мужестве. Книга называется «Один из».

Нина Ясоновна молча и с достоинством переносила утрату своего сына. Как переносили это все остальные матери погибших.

– Таких, как моя мать, немало. Но они не оценены по-достоинству, о них ещё не сказано нужное слово. И о Сарии Лакоба пока еще не сказано все. Наши женщины, матери – наследницы Сатаней Гуащи, – сказал Денис Чачхалия.

Заира ЦВИЖБА

На снимках: Нина Ясоновна и Кирщал Шамильевич; семья.

Номер: 7Выпуск: 3468Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА