О внесении изменения в Закон РА «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 26 января 2016 года, № 4018-с-V «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия» (газета «Республика Абхазия», № 14 (3337), 10-11 февраля 2016 года; № 67 (3390), 29-30 июня 2016 года) изменение, дополнив часть 2 статьи 10 пунктом 11 следующего содержания:

«11) иностранному гражданину, родившемуся на территории Гальского района Абхазской АССР и постоянно проживавшему на территории Республики Абхазия с 12 октября 1999 года не менее 10 лет, членам его семьи (супруге (супругу), несовершеннолетним детям) по личному заявлению в территориальный или центральный орган государственного управления, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, без соблюдения условий, предусмотренных частями 1, 3 и 4 настоящей статьи;».

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 29 декабря 2016 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

30 декабря 2016 года,

№ 4319-c-V

Номер: 7Выпуск: 3468Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия