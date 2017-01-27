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27.01.2017
Статья 1<p>
Внести в Закон Республики Абхазия от 26 января 2016 года, № 4018-с-V «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия» (газета «Республика Абхазия», № 14 (3337), 10-11 февраля 2016 года; № 67 (3390), 29-30 июня 2016 года) изменение, дополнив часть 2 статьи 10 пунктом 11 следующего содержания: <p>
«11) иностранному гражданину, родившемуся на территории Гальского района Абхазской АССР и постоянно проживавшему на территории Республики Абхазия с 12 октября 1999 года не менее 10 лет, членам его семьи (супруге (супругу), несовершеннолетним детям) по личному заявлению в территориальный или центральный орган государственного управления, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, без соблюдения условий, предусмотренных частями 1, 3 и 4 настоящей статьи;». <p>
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 29 декабря 2016 года<p>
Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия <p>
г. Сухум, <p>
30 декабря 2016 года, <p>
№ 4319-c-V<p>
Номер: 7
Выпуск: 3468
Рубрика: политика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия
Закон Республики Абхазия<p>О внесении изменения в Закон РА «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия» <p>
Статья 1<p>
Внести в Закон Республики Абхазия от 26 января 2016 года, № 4018-с-V «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия» (газета «Республика Абхазия», № 14 (3337), 10-11 февраля 2016 года; № 67 (3390), 29-30 июня 2016 года) изменение, дополнив часть 2 статьи 10 пунктом 11 следующего содержания: <p>
«11) иностранному гражданину, родившемуся на территории Гальского района Абхазской АССР и постоянно проживавшему на территории Республики Абхазия с 12 октября 1999 года не менее 10 лет, членам его семьи (супруге (супругу), несовершеннолетним детям) по личному заявлению в территориальный или центральный орган государственного управления, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, без соблюдения условий, предусмотренных частями 1, 3 и 4 настоящей статьи;». <p>
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 29 декабря 2016 года<p>
Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия <p>
г. Сухум, <p>
30 декабря 2016 года, <p>
№ 4319-c-V<p>
Номер: 7
Выпуск: 3468
Рубрика: политика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия