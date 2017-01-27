Закон Республики Абхазия

О внесении изменения в Закон РА «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 23 октября 1997 года, № 375-c-XIII «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 1998, №8, ст. 3; газета «Республика Абхазия», №76 (2387), 11-12 июля 2009 года; №30(2485), 23-24 марта 2010 года; № 3 (2748), 12-13 января 2012 года; № 52 (3086), 20-21 мая 2014 года; № 37 (3214), 7-8 апреля 2015 года) изменение, изложив абзац 9 части 1 статьи 15 в следующей редакции:

«вносит в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия представления по вопросам административно-территориального устройства и переименования населенных пунктов;».

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 29 декабря 2016 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

30 декабря 2016 года,

№ 4318-c-V

Номер: 7Выпуск: 3468Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия