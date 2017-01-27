Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в Закон РА «О статистической деятельности в Республике Абхазия»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 8 сентября 1994 года, №180-с «О статистической деятельности в Республике Абхазия» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 1995, № 3, ст. 75) следующие изменения:

1) в статье 4:

– в абзаце первом слова «органами государственной статистики Республики Абхазия» заменить словами «центральным органом государственного управления в сфере государственной статистики Республики Абхазия»;

– в абзаце втором слова «соответствующими органами государственной статистики Республики Абхазия» заменить словами «центральным органом государственного управления в сфере государственной статистики Республики Абхазия»;

– абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Для выполнения общереспубликанских государственных статистических наблюдений по решениям Кабинета Министров Республики Абхазия могут привлекаться лица, не работающие в центральном органе государственного управления в сфере государственной статистики Республики Абхазия на условиях, определенных этими решениями.»;

2) в абзаце втором статьи 5 слова «органами статистики» заменить словами «центральным органом государственного управления в сфере государственной статистики Республики Абхазия»;

3) статью 6 изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Единый государственный регистр предприятий и организаций всех форм собственности. Единый государственный регистр индивидуальных предпринимателей.

Центральный орган государственного управления в сфере государственной статистики Республики Абхазия осуществляет ведение Единого государственного регистра предприятий и организаций всех форм собственности (ЕГРПО) и Единого государственного регистра индивидуальных предпринимателей (EГРИП) в целях получения и систематизации идентификационных, классификационных, справочных и экономических показателей.

В целях ведения ЕГРПО и EГРИП предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям Республики Абхазия присваиваются статистические коды Республики Абхазия на основе классификаторов технико-экономической и социальной информации. ЕГРПО и EГРИП содержат обязательный перечень статистических показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность субъектов независимо от форм собственности и организационно-правовых форм.

В целях присвоения статистических кодов Республики Абхазия предприятия, организации и индивидуальные предприниматели в течение пяти рабочих дней после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Абхазия представляют в центральный орган государственного управления в сфере государственной статистики Республики Абхазия информацию о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. Предприятия и организации также представляют учредительные документы и изменения к ним.

Не допускается постановка на налоговый учет, открытие банковских счетов и исполнение банковскими учреждениями финансовых операций (включая валютные) без информационного письма центрального органа государственного управления в сфере государственной статистики Республики Абхазия с указанием статистических классификаторов.

В целях обеспечения достоверности сведений, содержащихся в ЕГРПО и EГРИП, Министерство юстиции Республики Абхазия в срок не более чем десять рабочих дней с момента государственной регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя и (или) внесения изменений в соответствующий государственный реестр предоставляет сведения о юридическом лице и (или) индивидуальном предпринимателе в центральный орган государственного управления в сфере государственной статистики Республики Абхазия.

Порядок ведения центральным органом государственного управления в сфере государственной статистики Республики Абхазия Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО) и Единого государственного регистра индивидуальных предпринимателей (EГРИП) утверждается Кабинетом Министров Республики Абхазия.»;

4) статью 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Центральный орган государственного управления в сфере государственной статистики Республики Абхазия.

Центральный орган государственного управления в сфере государственной статистики Республики Абхазия обеспечивает:

– разработку методологии, соответствующей потребностям общества. Методология статистических показателей, формы и методы сбора и обработки статистических данных, установленные центральным органом государственного управления в сфере государственной статистики Республики Абхазия, являются официальными статистическими стандартами Республики Абхазия;

– сбор, обработку и представление официальной статистической информации по Республике Абхазия Президенту Республики Абхазия, Кабинету Министров Республики Абхазия, центральным и местным органам государственного управления, общественности;

– укрепление правовых и исполнительных механизмов, обеспечивающих представление хозяйствующими субъектами статистической информации центральному органу государственного управления в сфере государственной статистики Республики Абхазия.

Проведение республиканских статистических работ осуществляется центральным органом государственного управления в сфере государственной статистики Республики Абхазия в соответствии с программой статистических работ, утвержденной в установленном законодательством Республики Абхазия порядке.

Порядок и формы предоставления статистической информации государственным органам Республики Абхазия и иным заинтересованным организациям Республики Абхазия, в том числе хозяйствующим субъектам, определяется Кабинетом Министров Республики Абхазия.

Здания, сооружения и другое имущество, находящееся в ведении центрального органа государственного управления в сфере государственной статистики Республики Абхазия, относятся к республиканской собственности и не подлежат приватизации.

Центральный орган государственного управления в сфере государственной статистики Республики Абхазия в своей работе руководствуется Положением, утвержденным Кабинетом Министров Республики Абхазия в установленном законодательством Республики Абхазия порядке.»;

5) в статье 8:

– в наименовании слова «органов государственной статистики» заменить словами «центрального органа государственного управления в сфере государственной статистики Республики Абхазия»;

– абзац первый изложить в следующей редакции:

«Центральный орган государственного управления в сфере государственной статистики Республики Абхазия финансируется за счет средств республиканского бюджета.»;

– в абзаце втором слова «Правительства Республики Абхазия» заменить словами «Кабинета Министров Республики Абхазия»;

6) в наименовании Раздела IV слова «органов государственной статистики» заменить словами «центрального органа государственного управления в сфере государственной статистики Республики Абхазия»;

7) в статье 9:

– в наименовании слова «органов государственной статистики» заменить словами «центрального органа государственного управления в сфере государственной статистики Республики Абхазия»;

– в абзаце первом слова «органы государственной статистики имеют» заменить словами «центральный орган государственного управления в сфере государственной статистики Республики Абхазия имеет»;

– в абзаце седьмом слова «Совета Министров Республики Абхазия» заменить словами «Кабинета Министров Республики Абхазия»;

8) в статье 10:

– в наименовании слова «органов государственной статистики» заменить словами «центрального органа государственного управления в сфере государственной статистики Республики Абхазия»;

– абзац первый изложить в следующей редакции:

«Центральный орган государственного управления в сфере государственной статистики Республики Абхазия в пределах своей компетенции обязан:»;

– абзац четвертый изложить в следующей редакции:

« – обеспечивать отчитывающиеся перед центральным органом государственного управления в сфере государственной статистики Республики Абхазия хозяйствующие субъекты необходимым статистическим инструментарием, включая бланки статистических форм. При проведении государственных статистических наблюдений центральный орган государственного управления в сфере государственной статистики Республики Абхазия обеспечивается для этих целей со стороны государства необходимыми финансовыми и материально-техническими ресурсами.»;

9) в абзаце третьем статьи 11 слова «соответствующего органа статистики» заменить словами «центрального органа государственного управления в сфере государственной статистики Республики Абхазия»;

10) статью 12 изложить в следующей редакции:

«Статья 12. Ответственность за нарушение порядка предоставления данных для государственных статистических наблюдений.

За непредоставление отчетов и других данных, необходимых для проведения государственных статистических наблюдений, искажение отчетных данных или нарушение сроков предоставления отчетов руководители и должностные лица органов, подписывающих отчет, несут ответственность, установленную законодательством Республики Абхазия.

Предприятия, организации и индивидуальные предприниматели возмещают в установленном порядке центральному органу государственного управления в сфере государственной статистики Республики Абхазия ущерб, возникающий в связи с необходимостью исправления итогов сводной отчетности или предоставления искаженных данных или нарушения сроков представления отчетности.

За разглашение сведений, являющихся государственной или коммерческой тайной, сотрудники центрального органа государственного управления в сфере государственной статистики Республики Абхазия несут предусмотренную законодательством ответственность.».

Статья 2. Переходные положения

Индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном порядке до вступления в силу настоящего Закона, в срок до 31 декабря 2017 года представить в центральный орган государственного управления в сфере государственной статистики Республики Абхазия необходимую информацию для присвоения статистических кодов Республики Абхазия.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 29 декабря 2016 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

30 декабря 2016 года,

№ 4317-c-V

Номер: 7Выпуск: 3468Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия