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ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА АБХАЗИИ 27.01.2017

ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА АБХАЗИИ

В связи с уходом по собственному желанию президента Федерации футбола Абхазии Руслана Аджинджал на внеочередной отчетно-выборной конференции был избран новый глава ФФА. Им стал Джума Кварацхелия.

Об итогах конференции проинформировал исполняющий обязанности вице-президента Федерации футбола Абхазии Рафаэль Ампар: «Голосование прошло по уставу ФФА. Все присутствующие на конференции единогласно проголосовали за кандидатуру Джумы Кварацхелия».

По словам Ампар, в связи с избранием нового президента в ближайшее время должно состояться заседание совета ФФА, где новый президент Федерации предложит членам совета одну либо две кандидатуры на должность вице-президента ФФА.


Номер:  7
Выпуск:  3468
Рубрика:  общество
Автор:  Апсныпресс

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