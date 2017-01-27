ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА АБХАЗИИ

В связи с уходом по собственному желанию президента Федерации футбола Абхазии Руслана Аджинджал на внеочередной отчетно-выборной конференции был избран новый глава ФФА. Им стал Джума Кварацхелия.

Об итогах конференции проинформировал исполняющий обязанности вице-президента Федерации футбола Абхазии Рафаэль Ампар: «Голосование прошло по уставу ФФА. Все присутствующие на конференции единогласно проголосовали за кандидатуру Джумы Кварацхелия».

По словам Ампар, в связи с избранием нового президента в ближайшее время должно состояться заседание совета ФФА, где новый президент Федерации предложит членам совета одну либо две кандидатуры на должность вице-президента ФФА.

Номер: 7Выпуск: 3468Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс