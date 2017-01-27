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27.01.2017
Номер: 7
Выпуск: 3468
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА АБХАЗИИ
В связи с уходом по собственному желанию президента Федерации футбола Абхазии Руслана Аджинджал на внеочередной отчетно-выборной конференции был избран новый глава ФФА. Им стал Джума Кварацхелия.
Об итогах конференции проинформировал исполняющий обязанности вице-президента Федерации футбола Абхазии Рафаэль Ампар: «Голосование прошло по уставу ФФА. Все присутствующие на конференции единогласно проголосовали за кандидатуру Джумы Кварацхелия».
По словам Ампар, в связи с избранием нового президента в ближайшее время должно состояться заседание совета ФФА, где новый президент Федерации предложит членам совета одну либо две кандидатуры на должность вице-президента ФФА.
Номер: 7
Выпуск: 3468
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс