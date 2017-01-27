153 МЛН РУБЛЕЙ ДЛЯ УДОБСТВА ГАЛЦЕВ

Около 120 жителей Галского района Абхазии провели акцию протеста против закрытия контрольно-пропускных пунктов на абхазо-грузинской границе.

Причиной митинга стало закрытие пункта пропуска в селе Набакия. К месту проведения акции протеста выехали начальник Службы государственной безопасности Галского района Темур Шергелия, сотрудники Галского РОВД. Протестующие заявили, что «связаны с Грузией и им далеко добираться до КПП «Ингур». При этом представители властных структур пояснили людям, что «подобные вопросы решаются другими методами». После проведенных переговоров жители села спокойно разошлись. Акция продолжалась в течение получаса.

Глава Администрации Галского района Темур Надарая, комментируя ситуацию, подчеркнул: «Одно из предвыборных обещаний Президента, касающееся положения дел на госгранице по реке Ингур, выполнено на 90%. Требование закрыть все переходы, кроме одного, исходило от подавляющего большинства граждан. Властям пришлось потратить 2 года и 4 месяца, чтобы выполнить обещанное. Кроме того, вложено еще 153 млн рублей для того, чтобы галцам стало удобно добираться до КПП «Ингур» по отремонтированной дороге, запущен общественный транспорт. При этом увеличена пропускная способность самого КПП «Ингур». Так что в большинстве своем недовольны те, кто зарабатывал на контрабанде и занимался нелегальным бизнесом».

Номер: 7Выпуск: 3468Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс