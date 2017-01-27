Главная




 
27.01.2017

О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В Министерстве экономики Республики Абхазия прошло совещание по вопросам лицензирования.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы, касающиеся реализации Закона Республики Абхазия «О лицензировании отдельных видов деятельности». Участниками встречи были определены пути решения проблем, связанных с выдачей лицензий и информационным обеспечением субъектов предпринимательской деятельности.

Все стороны подтвердили готовность координировать действия по контролю за исполнением норм вышеуказанного Закона.

В совещании принимали участие представители министерств – экономики и по налогам и сборам, УБЭП МВД.


Номер:  7
Выпуск:  3468
Рубрика:  экономика
Автор:  Апсныпресс

Возврат к списку

 