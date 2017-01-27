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27.01.2017
Номер: 7
Выпуск: 3468
Рубрика: экономика
Автор: Апсныпресс
О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В Министерстве экономики Республики Абхазия прошло совещание по вопросам лицензирования.
В ходе совещания были рассмотрены вопросы, касающиеся реализации Закона Республики Абхазия «О лицензировании отдельных видов деятельности». Участниками встречи были определены пути решения проблем, связанных с выдачей лицензий и информационным обеспечением субъектов предпринимательской деятельности.
Все стороны подтвердили готовность координировать действия по контролю за исполнением норм вышеуказанного Закона.
В совещании принимали участие представители министерств – экономики и по налогам и сборам, УБЭП МВД.
Номер: 7
Выпуск: 3468
Рубрика: экономика
Автор: Апсныпресс