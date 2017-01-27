О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В Министерстве экономики Республики Абхазия прошло совещание по вопросам лицензирования.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы, касающиеся реализации Закона Республики Абхазия «О лицензировании отдельных видов деятельности». Участниками встречи были определены пути решения проблем, связанных с выдачей лицензий и информационным обеспечением субъектов предпринимательской деятельности.

Все стороны подтвердили готовность координировать действия по контролю за исполнением норм вышеуказанного Закона.

В совещании принимали участие представители министерств – экономики и по налогам и сборам, УБЭП МВД.

Номер: 7Выпуск: 3468Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс