К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСЕЯ ГОГУА

Премьер-министр РА Беслан Барциц провел рабочее совещание государственной комиссии по проведению мероприятий, посвященных 85-летию со дня рождения народного писателя Абхазии Алексея Гогуа, на котором представители Правительства, Администрации Президента, депутатского корпуса, деятели науки и культуры рассмотрели вопросы организации данного мероприятия.

В частности, решено, что юбилей писателя необходимо проводить на сцене Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба 30 марта этого года.

Было предложено издать произведения писателя на русском языке, провести конференцию, посвященную изучению творчества писателя, с привлечением абхазских и зарубежных деятелей культуры и науки.

Номер: 7Выпуск: 3468Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс