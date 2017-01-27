НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ

В Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия с 21 января по 25 января зарегистрировано 85 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания – Парламента РА и 8 кандидатов в депутаты выдвинуто политической партией «Аинар».

Регистрация инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия началась 21 января и завершится 10 февраля.

Номер: 7Выпуск: 3468Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс