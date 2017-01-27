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27.01.2017
Номер: 7
Выпуск: 3468
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ
В Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия с 21 января по 25 января зарегистрировано 85 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания – Парламента РА и 8 кандидатов в депутаты выдвинуто политической партией «Аинар».
Регистрация инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия началась 21 января и завершится 10 февраля.
Номер: 7
Выпуск: 3468
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс