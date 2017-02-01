Криминальная хроника

Причастные к наркотикам

11 января сотрудники столичного УВД в ходе расследования уголовного дела, возбужденного 30 декабря 2016 года прокуратурой г.Сухума, задержали жителя Абхазии гр-на Марохия Г.Л.

Вот обстоятельства дела: ранее, 26 декабря, во время осмотра частного домовладения на ул. Гулиа в г. Сухуме, принадлежащего гр-ну Марохия, сотрудники ОУР столичного УВД обнаружили сверток в фольге с серо-зеленым веществом растительного происхождения. Специалисты экспертно-криминалистического центра МВД подтвердили: содержимое свертка является наркотическим средством «марихуана».

Осмотр домовладения производился в связи с фактом токсичного отравления троих сухумских школьников. И дом подпал под подозрение. Сотрудники правоохранительных органов установили, что накануне один из подростков, 2000 г.р., получил от несовершеннолетней (1999 г.р.) жительницы г. Сухума, проживающей по вышеуказанному адресу, так называемую курительную смесь «спайс», которую употребил вместе с двумя товарищами – 2000 г.р. и 2002 г.р. соответственно.

После этого утром 26 декабря 2016 г. подростки в тяжелом состоянии были доставлены в республиканский наркологический диспансер. Со слов главврача специализированного медучреждения И.К.Ануа, поведение подростков соответствовало поведению людей, употребивших психотропные вещества: школьники были в состоянии психомоторного возбуждения, жаловались на галлюцинации.

Подросткам была оказана медицинская помощь, после чего они в сопровождении родителей покинули медучреждение. Ранее не было случаев доставления несовершеннолетних с симптомами подобного наркотического опьянения. Прокуратура г. Сухума продолжает проверку по данному факту.

12 января во время проведения профилактических мероприятий сотрудники УУР МВД РА задержали в г. Сухуме гр-на Калайджяна А.Э., 1982 г.р., который находился в состоянии наркотического опьянения метадоном. Прилагается заключение экспертов. Судом г. Сухума гр-н Калайджян подвергнут административному наказанию в виде ареста на 15 суток и водворен в ИВС.

Кражи

26 декабря 2016 г., примерно в 2 часа ночи, гр-н Киут А.О. прибыл в с. Дранда Гулрыпшского района, в частное домовладение по ул. Марра. Намереваясь завладеть чужим имуществом, он путем свободного доступа проник в помещение отдельно стоящего деревянного строения и похитил две бензокосилки. Затем гр-н Киут проник через балкон на второй этаж основного домовладения и похитил мужскую куртку.

В ночь с 9 на 10 января гр-н Киут с другим неустановленным на данный момент лицом (по предварительному сговору) снова проник в то же домовладение. Оказавшись в доме, злоумышленники намеревались похитить орех-фундук, однако довести свой преступный умысел до конца им не удалось. Жильцы дома обнаружили незадачливых похитителей. Гр-н Киут был задержан на месте, второму фигуранту дела удалось скрыться с места преступления.

По данным фактам следственной группой Гулрыпшского РОВД в отношении гр-на Киут возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство. Гр-н Киут заключен под стражу. Принимаются меры по установлению и задержанию второго лица, причастного к данному преступлению.

6 января, примерно в 11.00 ч., в отделение милиции на Центральном рынке в г. Сухуме обратилась жительница города. Она сообщила, что ее супруг совершил кражу принадлежащих ей ювелирных изделий и 40 000 рублей. Подозреваемый был задержан и доставлен в дежурную часть столичного УВД.

Разбойники обнаружены и задержаны

В ходе следственно-оперативных мероприятий в рамках уголовного дела по факту разбойного нападения, имевшего место 12 декабря 2016 года, установлено, что около 9 вечера того же дня в с. Амжыкухуа Гудаутского района группа лиц по предварительному сговору незаконно проникла в жилой дом и, применив в отношении хозяина дома, 1944 г.р., и его супруги, 1950 г.р., физическую силу, завладели 16 000 руб., электронной техникой и личными вещами хозяев. В группе нападавших были жители с. Отхары Гудаутского района гр-не Блаб Д.Д., 1985 г.р., Блаб М. А.,1975 г.р., Блаб А. Д., 1994 г.р., и житель Гудауты гр-н Гицба А. Р., 1984 г.р. Они были вооружены огнестрельным оружием. Преступление квалифицируется как вооруженный разбой.

Сотрудники управления уголовного розыска МВД совместно с коллегами из Гудаутского РОВД задержали гр-на Гицба. У него были изъяты принадлежащие потерпевшему телевизор и автомагнитола. Был задержан и Блаб Д.Д. Во время обыска по месту его работы в подсобном помещении обнаружен и изъят автомат Калашникова калибра 5,45 мм и 20 патронов к нему. Гр-не Блаб и Гицба водворены в изолятор временного содержания. Местонахождение других фигурантов дела пока неизвестно. Расследование проводит следственный отдел Гудаутского РОВД.

Автоугон

6 января в ОВД по Очамчырскому району с заявлением об угоне автотранспортного средства обратилась жительница с. Каштаны Адлерского района. Заявительница сообщила, что примерно в 1.00 час тех же суток они с супругом – жителем с. Эстонка Гулрыпшского района – прибыли на автомобиле ВАЗ-2107 в село Пакуащ Очамчырского района к одному из жителей, чтобы закупить мандарины.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОВД по Очамчырскому району обнаружили угнанную машину в с. Гупе.

В результате проверки по линии БЭП

9 января сотрудники группы БЭП УВД по г. Сухуму в результате проверки в магазине «PLAY STORE» по пр. Мира, где продаются мобильные телефоны и аксессуары к ним, выявили факт реализации товара без подтверждающих таможенное оформление документов на сумму 271 161 руб. По данному факту отдел дознания УВД по г. Сухуму проводит доследственную проверку.

11 января сотрудники УБЭП МВД РА провели проверку работы Сухумской поликлиники моряков РГК «Абхазское морское пароходство» на предмет законности выдачи медицинских справок формы № 083-У Минздрава РА. Справки выдавались по итогам медосмотра водителей и кандидатов на замещение должности водителя транспортных средств – для получения или обмена водительских удостоверений. В результате проверки выявлен факт: должностные лица данного медицинского учреждения незаконно выдавали вышеуказанные документы гражданам со стороны.

Разыскиваемый задержан

12 января в результате реализации оперативной информации сотрудники Управления уголовного розыска МВД в г. Сухуме задержали жителя Сухума гр-на Габлия Б. З., 1984 г.р., разыскиваемого за незаконное хранение оружия и боеприпасов, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

(По сводкам пресс-службы МВД РА)

Номер: 8Выпуск: 3469Рубрика: экономикаАвтор: (По сводкам пресс-службы МВД РА)