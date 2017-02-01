«К НОВЫМ НАУЧНЫМ ВЕРШИНАМ, ДОРОГОЙ ТЕМЫР!»

Юбилей

Принято думать, что человек сам находит себе любимое дело. Но когда я смотрю на своего друга Тимура Алиевича Ачугба, с которым судьба свела меня свыше сорока лет тому назад (в то время мы были аспирантами одного научного учреждения), мне кажется, что дело его жизни – историческое абхазоведение – само нашло его, поскольку он живет и дышит им, всецело подчинив себя ему. В подтверждение своих слов я могу привести массу примеров, но остановлюсь лишь на некоторых основных моментах его жизненного пути.

Темыр (абх.) – потомок одного из славных садзских дворян, изгнанных в год окончания войны России против кавказских горцев (1864) из своих родных мест обитания силой оружия царской армии, как и подавляющее большинство населения Западного Кавказа, представлявшего собой этнический массив абхазо-адыгского мира.

Сразу после высадки изгнанников, по иронии судьбы известных как махаджиры, на морском порту Трабзона, прадед будущего ученого Маху вместе со своими сельчанами тайно направился обратно на родину пешком по берегу моря, но застрял в окрестностях Батума – территории северо-восточной части Османской Турции, поскольку дальше стояли уже русские пограничники. Таким образом, семья Ачугба, как и многие другие её соотечественники, обосновалась в селении Ферия. Здесь родились дед Раджаб и отец нашего Тимура – Али. А 28 октября 1946 года здесь появился на свет и сам Тимур – представитель четвертого поколения ачугбовской семьи.

В 1953 году он пошел в первый класс Батумской средней школы № 16, которую окончил с отличием в 1964 г. В 1965 – 1968 годах служил в рядах группы войск Советской армии, дислоцировавшейся на территории Германской Демократической Республики. В 1969 году Тимур поступает на историко-филологический факультет Батумского государственного педагогического института (БГПИ). После блестящего завершения учебы в 1974 году он начал работать в Батумском профессионально-техническом училище преподавателем истории и обществоведения. В 1978 – 1981 гг. проходил курс аспирантуры при Институте истории, археологии и этнографии АН ГССР.

Уже в 1980 году Т. Ачугба руководит лабораторией межнациональных отношений отдела истории Батумского научно-исследовательского института Академии наук Грузии, а также преподает историю Древнего мира в Батумском государственном педагогическом институте.

В 1983 году под руководством выдающегося грузинского кавказоведа, член-корреспондента АН Грузии, профессора А. И. Робакидзе на специализированном Ученом совете Института истории, археологии и этнографии АН Грузии Т. Ачугба защитил кандидатскую диссертацию «Семья и семейный быт в Аджарии. Историко-этнографическое исследование». Затем он вернулся в родной институт, где продолжил исследовательскую деятельность, но уже в качестве научного сотрудника.

В 1989 году, в дни известных событий в Абхазии, связанных с очередной волной национально-освободительного движения абхазского народа, Тимур Ачугба незамедлительно прибывает в Сухум и принимает активное участие в них. Поняв, как он нужен на исторической родине, Тимур окончательно переезжает в столицу Абхазии на постоянное местожительство.

В тот же год руководство Абхазского института языка, литературы и истории имени Д. Гулиа (ныне АбИГИ) пригласило его на работу и утвердило в должности старшего научного сотрудника отдела этнографии. Параллельно он начал читать лекции по политической истории и спецкурс по истории Абхазии на историческом факультете Абхазского государственного университета. А в 2006 – 2007 годах Тимур Алиевич – заведующий отделом энциклопедии АбИГИ.

В 2009 году Т. Ачугба в стенах АбИГИ защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности «история, этнология/этнография» на тему «Этническая история абхазов ХIХ – ХХ вв. Этнополитические и миграционные процессы».

В настоящее время Т. Ачугба – ведущий научный сотрудник отдела этнографии АбИГИ, академик АН Абхазии, профессор кафедры истории, археологии и этнологии АГУ. Его перу принадлежит свыше 120 публикаций, в том числе 23 монографических исследования, документальные разыскания, научно-популярные работы и учебные пособия по истории и этнологии Абхазии, изданных как в нашей стране, так и за её пределами на абхазском, русском, грузинском и турецком языках. Вне всякого сомнения, все они актуальны и восполняют имеющиеся пробелы в истории родного народа. Но, на мой взгляд, наиболее весомыми трудами ученого являются изданные в Сухуме книги: «Абхазия: документы свидетельствуют. 1937 – 1953» (соавтор), 1992; «Отечественная война Абхазии и «грузинские беженцы». Документы и материалы». Т. 1, 2003. Т. 2, 2004; «Абхазия и абхазы в российской периодике (XIX – нач. XX вв.)» (соавтор). Книга I. 2005; «Этнополитические процессы в Абхазии в контексте грузино-абхазского конфликта», 2007; «Абхазия и абхазы в российской периодике (XIX – нач. XX вв.)». Книга II, 2008; «Этническая история абхазов в XIX – XX вв. Этнополитические и миграционные аспекты», 2010; «История Абхазии в датах». Справочник (издание II, дополненное), 2011; «Этническая история абхазов (XIX – нач. XX вв.). Этнополитические и миграционные аспекты» (издание II, дополненное), 2016.

Следует отметить, что книга Т.Ачугба «Этническая история…» не имеет себе равных среди книг по соответствующей проблематике. В ней поднят круг вопросов, касающихся динамики изменения этнического состава Абхазии и механизма его организации, которые осуществлялись ассимиляторской политикой наших заингурских «братьев» в течение последних ста пятидесяти лет. Она служит не только настольной книгой для каждого абхазского историка, но является и научно обоснованным ориентиром для построения абхазского государства в аспекте традиционной культуры абхазов – Апсуара и демографической политики.

Мы не перестаем удивляться трудоспособности нашего друга. Он не только ученый, но и видный политик, является автором ряда работ, посвященных политической жизни абхазского государства, которые также увидели свет в Сухуме. Это «Этническая «революция» в Абхазии (по следам грузинской периодики XIX века)», 1995; «К обоснованию государственной независимости Абхазии», 2002; «Родину надо беречь», 2014.

В 1988 – 1992 гг. Тимур Алиевич был членом правления Народного форума Абхазии. Во время Отечественной войны абхазского народа, несмотря на занятость в АГТРК, где работал то корреспондентом, то редактором Абхазского радио, он руководил информационным отделом пресс-службы Верховного Совета Республики Абхазия. А в 1996 – 2007 гг. являлся депутатом Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия II и III созывов. Здесь он руководил Комиссией по межпарламентским связям и связям с зарубежными соотечественниками. Его деятельность как народного избранника была оценена по достоинству, ученый был награжден Почетной грамотой Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия «За большой вклад в совершенствование законодательной базы Республики Абхазия».

Он всегда в центре значительных событий, происходящих в Абхазии, всегда проявляет особое отношение к проблемам абхазского языка.

Характерными чертами Тимура Алиевича Ачугба, которому исполнилось 70 лет, являются дружелюбие, предельная порядочность и честность. Этими же ценностями порождена и особенность его гражданской позиции – железная принципиальность.

Кавалер ордена «Ахьдз-Апша» третьей степени, академик Тимур Ачугба и сегодня бодр и энергичен. Мы, его коллеги и друзья, уверены в том, что его научный потенциал не иссякаем, что у него много новых проектов, которые он должен осуществить. И осуществит. Нам остается лишь пожелать ему долгих лет счастливой жизни с братскими напутственными словами: «К новым научным вершинам, дорогой Темыр!».

Валерий БИГУАА, доктор исторических наук, профессор АГУ, ведущий научный сотрудник АбИГИ АН Абхазии

Номер: 8Выпуск: 3469Рубрика: обществоАвтор: Валерий БИГУАА, доктор исторических наук, профессор АГУ, ведущий научный сотрудник АбИГИ АН Абхазии