О ЧЕМ РАССКАЗАЛ ВИТО ГРИТТАНИ – ПОСОЛ ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ МИД АБХАЗИИ

Наше интервью

Эксклюзив для газеты «РА»

Об итальянце Вито Гриттани я впервые услышала от работников МИД Абхазии, которые рассказывали об открытии в Италии Абхазского института культуры имени Дмитрия Гулиа. Отзывались они о нем тепло, видно, что искренне его любят, ценят работу, которой он занимается в интересах Абхазии, находясь у себя на Родине – в Италии. Вито Гриттани – посол по особым поручениям МИД Абхазии. Рассказывают: то, что он делает для нашей страны, – не только грамотная и кропотливая дипломатическая работа, но и настоящее волонтерство. Именно волонтерство.

– Наверное, он сегодня – единственный дипломат в мире, который выполняет свою работу без расчета на денежное вознаграждение, – объясняет мне его друг и коллега – замминистра иностранных дел Абхазии Кан Тания, – он только отдает! В нашей дипкоманде собрались люди, которые искренне верят в то, что они делают. А наша работа в основном направлена на то, чтобы Абхазия со временем получила широкое признание в мире.

С послом по особым поручениям МИД Абхазии мне удалось познакомиться и пообщаться, когда он был с рабочим визитом в Сухуме. Первое, что мне удалось заметить, – это то, что он открыт и общителен, как и многие итальянцы – у меня есть друзья и знакомые из Италии. А понять живую, эмоциональную и красивую итальянскую речь мне помогал знаток языка Кан Тания.

Вито Гриттани родом из Апулии – юга Италии. В Абхазии его ждал не только теплый прием друзей и коллег, но и солнечный день. И это было в недавние январские дни, когда в Италии (редкость для тамошнего климата) были морозы и снегопады. По желанию гостя мы встретились в популярной сухумской «Брехаловке» за чашечкой ароматного кофе и, как позволяет атмосфера этой кофейни, душевно поговорили о политике (о внешней), о дипломатии и, конечно же, об Абхазии, Италии, о том, что именно нужно сделать, чтобы нашу республику признали многие страны мира.

Вито рассказывает, что послом по особым поручениям МИД Абхазии он является с августа 2016 года. Он приезжает в Абхазию, чтобы устанавливать личные контакты со своими абхазскими коллегами. Улыбается и добавляет: «Не только же по телефону и в Интернете с ними общаться, да и в Абхазии я всегда чувствую себя как дома».

Вито, как я уже писала, не посол, аккредитованный в Италии, он – штатный дипломат МИД Абхазии с рангом и должностью посла по особым поручениям, а это означает, что он продвигает интересы Абхазии не только в Италии.

– Откуда у вас такая любовь к Абхазии, о которой в Европе мало что знают? – спрашиваю я у него.

– Мое отношение к Абхазии, – рассказывает Вито Гриттани, – это зеркальное отношение к ней моего друга и коллеги Кана Тания. Эта та любовь, которую я перенял от него. Он с такой теплотой и любовью всегда отзывается о своей Родине, что мне с каждым разом хочется все больше узнавать об Абхазии.

– Абхазы и итальянцы похожи? – продолжаю спрашивать я. Наверное, это часто задаваемый итальянцам вопрос. Но, тем не менее, я решила спросить и своего собеседника об этом. Ведь у каждого свой оригинальный ответ.

– Много схожестей в наших характерах, – отвечает он. – Это и темперамент, и гостеприимство, и открытость, и дружелюбие… Вообще, у Абхазии и Италии много общего. Абхазия очень похожа на регион Апулия в Италии, просто там море с другой стороны. (В Абхазии оно на юге, а там – на севере. – Э.А.). Есть еще и религия, которая нас объединяет, несмотря на то что у нас разные ответвления. Но, тем не менее, мы христиане. Христианство – это общая религия.

Мы касаемся его планов, которые ему хотелось бы воплотить в жизнь.

– К сожалению, я пока не могу сказать об этом, поскольку когда мы открыто говорим и пишем о них, то в этот процесс активно включаются грузины и всячески пытаются помешать нам. Но могу вас уверить, что в прошлом нами реализованы серьезные проекты для Абхазии, которые сейчас приносят свои первые плоды. Естественно, мы планируем взяться и за другие наши проекты. Я как дипломат постоянно нахожусь в поисках, и моя задача – искать самые удобные и правильные пути. Наша работа не может принести мгновенных результатов, потому что дипломатия – это не торговля, где происходит быстрый обмен товароматериальными ценностями, здесь ведется долгая и кропотливая работа для того, чтобы достичь результата, пусть даже маленького.

– А что вам уже удалось реализовать?

– Например, в Италии была зарегистрирована Ассоциация «Европа – Абхазия». И теперь, если мы реализуем какие-то свои проекты, связанные с Абхазией через эту Ассоциацию, то они автоматически действуют во всей Европе, во всем Евросоюзе.

Буквально на днях мы зарегистрировали в Италии первый за рубежом клуб «ЮНЕСКО – Сухум», который будет заниматься в Европе защитой исторических и культурных памятников Абхазии. Почему мы открыли именно клуб? Открыть в Италии официальное представительство ЮНЕСКО мы не можем, и пошли по другому пути. Как дипломаты нашли иной выход.

Помимо социокультурных проектов, которые работают, чтобы Абхазия в Европе стала узнаваемой, мы сегодня ведем работу и на высоком дипломатическом уровне, которая, естественно, в интересах Абхазии не озвучивается, поскольку на этих площадках обсуждаются конкретные шаги для ее дипломатического признания. Признание Абхазии может казаться нереальным на первый взгляд, но, тем не менее, работа в этом направлении ведется, и она должна вестись, если мы расцениваем страну как суверенное независимое государство. На данный момент у нас уже есть официальная переписка с некоторыми странами. Не буду называть, какие это страны. Естественно, нам пока никто не сказал, что сегодня или завтра они признают Абхазию, но началась переписка с официальными печатями, регистрациями, то есть запущен механизм, который до этого даже не обсуждался. Мы устанавливаем не только новые связи, но и укрепляем уже имеющиеся. Я не сторонник строительства замков из песка, но я уверен: Абхазии нужны конкретные действия, которые со временем приведут к признанию.

– Как создавался Абхазский институт культуры и как стало возможным его открытие?

– Я не хочу присваивать себе все лавры по поводу открытия этого института. Моя работа заключалась в консультативной помощи, я также взял на себя и финансовую часть.

– Почему именно институт культуры?

– Подобного рода институты, такая форма культурного посольства существуют во многих странах, например, в Японии, Китае. Мы решили, что такое посольство может быть и у Абхазии. Была проделана огромная работа. И несмотря на то что институт зарегистрирован в Италии – в Риме, он является структурой МИД Абхазии. И продолжая наш разговор о планах, хотелось бы отметить, что сейчас у нас ведется работа для того, чтобы там мы официально получили согласие повесить абхазский флаг и табличку с названием: «Абхазский институт культуры имени Дмитрия Гулиа». Сделать это нелегко.

– По вашему мнению, что должна сделать абхазская сторона, чтобы Абхазия в Европе стала более узнаваемой?

– Абхазии в Европе нужны конкретные шаги. Нужны не просто заголовки в газетах и журналах, а нужна, как я уже говорил, грамотная дипломатическая работа. Проводить выставки можно, но это больше политика, это не совсем верно для дипломатии. Нужно действовать методами, принятыми в дипломатических кругах, только в этом случае нас будут воспринимать серьезно. Наш сегодняшний успех заключается еще и в том, что мы работаем по Венской конвенции. Мы основываемся на ней, поскольку она является общепринятым международным документом.

– У вас есть возможность выступать по вопросам Абхазии или проводить научные конференции на больших площадках, например, в комитетах Европарламента или в структурах ООН?

– Хочется привести один пример. Это случай крушения российского самолета ТУ-154 над Черным морем. Один человек написал в Фейсбуке, будто этот самолет сбит ракетой, выпущенной с территории Абхазии. Он преподнес это так, будто об этом сообщило крупное итальянское издание. В конце автор спрашивал, куда смотрит МИД Абхазии, почему молчит? Это был камень в мой огород. При этом автор не указал название издания. Я пересмотрел всевозможные итальянские издания, но ни в одном не нашел такой публикации. Но был один материал, в котором приводилось мнение радикально настроенной женщины о том, что из Абхазии была выпущена ракета, так как там живут многие соотечественники абхазов из Сирии. Повторюсь, это было мнение экстремистки настроенной женщины. А человек, который написал об этом в Фейсбуке, реально подстрекатель. После того как я все это выяснил, я выступил в трех крупных изданиях в защиту Абхазии.

Что касается площадок Европейского союза и ООН, то я на них известен. Я постоянно переписываюсь с разными дипломатами из ООН, а также с представителями Евросоюза. И когда я им рассказываю о вашей стране, я провожу параллели между Абхазией и Косово, Абхазией и Тайванем, чтобы они больше понимали ситуацию в вашей республике. Казусы у этих стран, как вам известно, идентичные, нет международного признания.

Хотелось также добавить, что я всего лишь полгода являюсь послом по особым поручениям МИД Абхазии и у меня было не так уж много времени, чтобы предпринять конкретные действия для того, чтобы выступать на этих площадках. Но, думаю, мы потихоньку придем к этому.

– Скоро в Сухуме начнет работать ресторан итальянской кухни, и открывает его итальянец Флавио де Марки, который сейчас живет в Абхазии (наши читатели его уже знают по моим предыдущим публикациям. – Э.А.). Можно ли сегодня говорить об иностранном бизнесе в Абхазии?

– Мы знаем о планах Флавио де Марки. Ресторан итальянской кухни – это первый проект. Мы будем работать и в этом направлении. Скажу сразу, что мгновенных результатов не будет. Ассоциация «Европа – Абхазия» – Флавио в ней представляет Сан-Марино – приносит первые плоды. Также недавно в Италии была зарегистрирована Торгово-промышленная палата Абхазии. Главной задачей ее будет продвижение Абхазию в экономическом плане.

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С послом по особым поручениям МИД Абхазии мы общались более часа. По его рассказам видно, что он искренне любит Абхазию и свою работу, связанную с ней, и его любовь к Абхазии проявляется даже в мелочах.

Он улыбается и показывает мне свой итальянский паспорт с вклеенной в него абхазской визой (а она обычно иностранным гражданам в паспорта не вклеивается).

– Вы знаете, сколько сегодня стран не знает об Абхазии? Я недавно ездил в Португалию, и на границе, когда проверяли мой паспорт, спросили, что это за виза. Что это за страна – Абхазия? Я в течение 15 минут рассказывал пограничнику о ней. Это вроде бы мелочи, но многое складывается именно из них!

В конце нашей беседы я спросила у него как у иностранца, который часто бывает в Абхазии, есть ли в нашей стране изменения?

– Естественно, есть много позитивных изменений, и я рад этому, – ответил Вито Гриттани, – но Абхазии пока нужно пройти через многое. Она, условно говоря, пока маленький ребенок, который постепенно растет, учится, развивается, и пока этот ребенок растет, его нужно держать за руку.

На снимках: регионы Апулии. Италия.

Беседовала Эсма АРДЖЕНИЯ,

Сухум, «Брехаловка»

Номер: 8Выпуск: 3469Рубрика: политикаАвтор: Беседовала Эсма АРДЖЕНИЯ