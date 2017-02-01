ВОЗВРАЩЕНИЕ К СВОИМ ИСТОКАМ?

Состоялся внеочередной съезд Союза армян Абхазии, переименовавший организацию в Армянскую общину Республики Абхазия

К этому съезду готовились давно и тщательно. Для его проведения был создан организационный комитет под руководством исполняющего обязанности председателя Союза армян Абхазии Галуста Трапизоняна – Героя Абхазии, известного общественно-политического деятеля.

С удовлетворением отметим, что к работе оргкомитета были привлечены Сурен Керселян, Сейран Ичмелян, Алик Минасян, Алек Сеферян, а также компетентные представители молодежного крыла организации, среди которых выделялись Вараздат Минасян, Роберт Кейян, Карен Папазян… И еще один немаловажный фактор: наконец с легким скрипом открылась почти заржавевшая железная дверь головного офиса Союза по улице Лакоба, 109, когда здесь обосновалась Анаит Шахикян, принятая на работу Галустом Трапизоняном на постоянной основе. Многие наши читатели помнят Анаит по ее сольным выступлениям в популярном ансамбле «Цовашунч».

О ситуации, сложившейся в армянской республиканской организации, наша газета писала неоднократно и с болью под рубрикой «С легким юмором о серьезном»: это внеочередной съезд, состоявшийся в июне 2015 года, и майское заседание совета 2016 года, на котором было принято решение об освобождении Хачика Минасяна от должности председателя (по собственному желанию) и назначении Галуста Трапизоняна исполняющим обязанности председателя. Тогда же было заявлено о созыве внеочередного съезда, правда, без определения конкретной даты проведения.

И я отчетливо помню прилив нежного ароматного тепла, приятно охватившего всю мою сущность, – как будто мне дали посмаковать таирянцевского розлива коньяк из специально для этого открытой дубовой бочки, засургученной еще в 1887 году на заре Ереванского коньячного завода.

Так что не на шутку воодушевила меня суровая мечта великого Владимира Владимировича, вложенная в последние строчки знаменитого стихотворения «Прозаседавшиеся»:

С волнением не уснешь.

Утро раннее.

Мечтой встречаю рассвет

ранний:

«О, хотя бы

еще

одно заседание

относительно искоренения всех заседаний!»

Мы, конечно, не ограничились мелким заседанием, как это сделал Маяковский. Мы решили: если уж искоренять, так искоренять исключительно съездом – солидно и чувствительно, раз и навсегда вырвав распустившиеся в недрах Союза корни «древа съездомании»! Времена-то совсем другие, масштабы деятельности – необъятные, ведь на дворе двадцать первый век!

Так в нервном ожидании прошло более восьми месяцев. За это время определились кандидаты на должность председателя: о своем желании баллотироваться заявили опытные общественные деятели Галуст Парнакович Трапизонян и Хачик Тигранович Минасян, представители которых создали инициативные группы по продвижению своего кандидата по иерархической лестнице. Добавим, что в оргкомитете, дополняя друг друга, рука об руку работали сторонники как Трапизоняна, так и Минасяна.

И вот во второй половине января текущего года наконец состоялся съезд (надеюсь последний внеочередной), который принял несколько достаточно серьезных (на мой взгляд) решений, подготовленных оргкомитетом.

До съезда, как и предусмотрено зарегистрированным в Минюсте Уставом организации, были проведены районные конференции, участники которых по определенным оргкомитетом квотам делегировали своих представителей на республиканский форум: всего 220 человек (по 40 делегатов от г. Сухума, Гагрского, Гудаутского, Сухумского, Гулрыпшского районов и 20 от Очамчырского).

Вел съезд председатель Армянской общины г.Сухума Сурен Арутюнович Керселян.

Делегаты съезда (их было 217 человек) единогласно утвердили повестку дня, предусматривающую некоторые изменения Устава организации, принятие ее регламента для следующих форумов и положения о ревизионной комиссии, а также выборы членов совета и председателя.

По предложению оргкомитета собравшиеся решили вернуться к своим истокам и переименовали Союз армян Абхазии в Армянскую общину Республики Абхазия; сократили срок работы председателя до трех лет (было 5); сформировали совет в количестве 35 человек; ревизионную комиссию из 7 человек, представляющих 6 региональных организаций и благотворительный фонд «Амшен», которые на своем первом заседании избрали председателя и секретаря контролирующего органа. Ими стали Сергей Гаспарян и Марина Григорян.

Затем начались прения сторон. Перед участниками съезда выступили Грант Алтунян, Вагаршак Косян, Левон Галустян, Роберт Яйлян, Мариэтта Амалян.

Кандидаты на должность председателя Хачик Минасян и Галуст Трапизонян представили собравшимся свое видение дальнейшего развития организации. Так, по мнению Х.Минасяна, «сегодня исторический день. Уже то, что мы собрались вместе, что-нибудь да значит». Он категорически не согласен с теми, кто считает, что республиканская организация не состоялась. «Мы делаем то, что можем делать»,– сказал Хачик Тигранович и добавил, что он и Трапизонян плодотворно работали вместе до сих пор, будут работать вместе и дальше, делать то, что требует народ. Говорил Хачик Тигранович и о том, что врагами абхазской государственности часто выбрасываются в Интернет «материалы» провокационного характера, направленные на разжигание межнациональной розни в Абхазии.

Герой Абхазии Галуст Трапизонян считает, что «сделано очень много, и делали все вместе». Лично он принимал участие во всех начинаниях армянской организации; будучи абсолютно интернациональным человеком, он оказывал посильную помощь не только армянским школам. Галуст Парнакович со всей ответственностью заверил: «В случае моей победы Хачик Минасян будет иметь свое достойное место в общине».

По итогам тайного голосования победу одержал Галуст Парнакович Трапизонян: за него проголосовало 124 делегата, за Хачика Тиграновича Минасяна – 82; 9 человек испортили свои бюллетени, а вот 2 с замиранием сердца оставили их при себе, крепко-крепко прижав к груди, как реликвию, предназначенную для передачи потомкам на вечное хранение.

После выборов Х.Минасян поздравил Г.Трапизоняна с заслуженной победой: «Это доверие людей. Мы вместе с Трапизоняном будем продолжать начатые дела», – сказал он.

По мнению Галуста Парнаковича, «это не победа, это – наш общий праздник. Я вам благодарен за то, что вы сегодня пришли. Мы готовы работать. У нас есть ответственность перед вами».

Нам же остается поздравить Галуста Парнаковича Трапизоняна и Хачика Тиграновича Минасяна за достойное уважения соперничество и пожелать успехов в общественной работе и личной жизни.

Артавазд САРЕЦЯН

На снимках: председатель Армянской общины РА Г.П.Трапизонян; делегаты утверждают повестку дня съезда.

Фото В.Кешабян.

Номер: 8Выпуск: 3469Рубрика: политикаАвтор: Артавазд САРЕЦЯН