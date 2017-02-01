УСТРАНЯЮТСЯ ПОСЛЕДСТВИЯ СНЕГОПАДА В СТОЛИЦЕ

Как сообщил заместитель главы Администрации г. Сухума Леон Кварчия, МУП «ДРСУ» продолжает работы на наиболее опасных участках улично-дорожной сети, т. е. там, где существуют определенные уклоны дорожного полотна, расчищают наледи и осуществляют подсыпку песком. «К сожалению, мы не можем одновременно расчистить все дороги в городе. На это нет ни технических, ни людских ресурсов», – отметил Кварчия.

Помимо этого, по информации Кварчия, работники МУП «Зеленое хозяйство» совершают профилактический объезд города и устраняют с дорог упавшие деревья и ветки. А сотрудникам домоуправлений было поручено произвести обход жилого фонда и выявить опасные места, где на крышах домов образовались ледяные наросты.

Дополнительно даны поручения начать очистку от образовавшейся наледи тротуаров.

Заместитель главы столичной Администрации сообщил о работе пассажирского транспорта. По его словам, по городу курсируют до 15 единиц муниципального транспорта.

Леон Кварчия напомнил, что в сложных метеорологических условиях все учебные и дошкольные образовательные учреждения не функционируют три дня (с понедельника по среду). При этом поликлиники и больницы работают в штатном режиме. «Все врачи оповещены и в случае обращения граждан готовы оперативно реагировать», – подчеркнул он.

Номер: 8Выпуск: 3469Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс