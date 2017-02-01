Постановление Кабинета Министров РА

О внесении изменения в Постановление Кабинета Министров РА от 10.07.2012 г., №87 «Об установлении пунктов пропуска через государственную границу Республики Абхазия с Грузией»

В соответствии со статьей 13 Закона Республики Абхазия от 5 ноября 1999 года, №537-с-ХIII «О государственной границе» и Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 августа 2009 года, №152 «Об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих вопросы установления, открытия, функционирования и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Республики Абхазия»

Кабинет Министров Республики Абхазия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 10.07.2012 г., №87 «Об установлении пунктов пропуска через государственную границу Республики Абхазия с Грузией», исключив абзацы 4 и 5 пункта 1 Постановления.

2. Республиканскому государственному учреждению «Издательство газеты «Республика Абхазия» довести настоящее Постановление до сведения населения.

3. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 30 дней со дня его опубликования.

Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия

г.Сухум,

28 декабря 2016 г.,

№ 241

Номер: 8Выпуск: 3469Рубрика: политикаАвтор: Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия