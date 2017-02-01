Закон Республики Абхазия

О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД

Статья 1. Основные параметры Государственного бюджета Республики Абхазия на 2017 год

Утвердить общий объем Государственного бюджета Республики Абхазия на 2017 год по доходам в сумме 10 158 157,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 10 191 580,0 тыс. рублей. Дефицит государственного бюджета 33 423,0 тыс. рублей.

Статья 2. Основные характеристики республиканского бюджета и программа внутреннего заимствования на 2017 год

1.Утвердить общий объем доходов республиканского бюджета на 2017 год в сумме 8 066 570,9 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Закону, в том числе финансовую помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития Республики Абхазия в сумме 2 620 500,0 тыс. рублей и в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015 – 2017 годы в сумме 2 096 290,0 тыс. рублей.

2.Утвердить общий объем расходов республиканского бюджета на 2017 год в сумме 8 099 993,9 тыс. рублей.

3. Установить размер дефицита республиканского бюджета на 2017 год в сумме 33 423,0 тыс. рублей.

4. Определить источниками финансирования дефицита кредиты от Национального банка Республики Абхазия и иные источники финансирования дефицита согласно приложению 2 к настоящему Закону.

5. Утвердить администратором источника финансирования дефицита Министерство финансов Республики Абхазия.

6. Установить верхний предел республиканского внутреннего долга по кредитам на 1 января 2018 года в сумме 150 000,0 тыс. рублей.

7. Установить верхний предел республиканского внутреннего долга по государственным гарантиям Республики Абхазия в сумме 46 000,0 тыс. рублей.

8. Установить верхний предел республиканского внешнего долга по кредитам на 1 января 2018 года в сумме 1 436 323,0 тыс. рублей.

9. Утвердить программу республиканского внутреннего заимствования на 2017 год в сумме 150 000,0 тыс. рублей согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов республиканского бюджета

Утвердить нормативы распределения доходов республиканского бюджета и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Администраторы доходов республиканского бюджета

Утвердить перечень администраторов доходов республиканского бюджета и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на 2017 год и распорядители средств республиканского бюджета

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета на 2017 год по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджета согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень распорядителей средств республиканского бюджета согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 6. Республиканский внешний долг

Направить на погашение основного долга по государственному экспортному кредиту, предоставленному Российской Федерацией Республике Абхазия, средства в сумме 273 798,1 тыс. рублей.

Статья 7. Межбюджетные трансферты местным бюджетам Республики Абхазия и бюджетам государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия

1.Утвердить распределение межбюджетных трансфертов в форме дотаций из республиканского бюджета местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в части покрытия дефицита местных бюджетов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2.Утвердить размер межбюджетных трансфертов внебюджетным фондам Республики Абхазия согласно приложению 9 к настоящему Закону.

Статья 8. Заключительные положения

Приостановить до 31 декабря 2017 года действие части 2 статьи 47 Закона Республики Абхазия «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия» от 14 мая 2014 года, № 3513-с-V.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 29 декабря 2016 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

30 декабря 2016 года,

№ 4322-с-V

(Приложения № 1, 2, 3, 4 читайте в №№ 9-10)

Номер: 8Выпуск: 3469Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия