ЗАЯВЛЕНИЕ

От Движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость»

27 января по телеканалу «Абаза» было зачитано заявление из Интернета от группы матерей (фамилии не указаны) погибших сыновей с обращением к экс-президенту Анкваб А.З. дать согласие баллотироваться в Парламент РА. Выдвижение Анкваб А.З. в Парламент РА, по их мнению, станет стабилизирующим фактором.

Республиканское движение «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» обеспокоено и считает, что его возвращение в политическую жизнь страны дестабилизирует и без того накаленную обстановку в стране. Народ еще не отошел от того, что экс-президент и главнокомандующий в мае 2014 года покинул страну и находился на военной базе другого государства.

А как быть с такими фактами:

1. В 1992 году, накануне войны, став министром ВД РА, издает указ об изъятии оружия у населения (в основном это были лица абхазской национальности).

2. В 2004 году, когда он был на посту премьер-министра, народ ждал от него наведения порядка в борьбе с преступностью и наркоманией в стране – ничего этого не было сделано.

3. С 2012 года, когда он занимал пост президента РА, тайно, противозаконно, по его указанию было роздано более 20 000 паспортов гражданам Грузии.

4. Когда на границе по реке Псоу с большим трудом с помощью нашего стратегического партнера России был открыт один новый мост с несколькими пропускными пунктами, А.З. Анкваб открывает 7 пропускных пунктов вдоль реки Ингур.

5. В бытность его президентского правления прокуратурой РА и другими проверяющими органами были выявлены финансовые нарушения в области строительства, которые находятся в производстве и на которые надо еще дать ответ.

На все приведенные выше факты существуют возбужденные дела и документы.

Сторонники А.З. Анкваб, которые так ратуют за его возвращение, делают ему медвежью услугу. Все перечисленные нарушения требуют правового объяснения.

Номер: 8Выпуск: 3469Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс