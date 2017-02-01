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ЗАЯВЛЕНИЕ
От Движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость»
27 января по телеканалу «Абаза» было зачитано заявление из Интернета от группы матерей (фамилии не указаны) погибших сыновей с обращением к экс-президенту Анкваб А.З. дать согласие баллотироваться в Парламент РА. Выдвижение Анкваб А.З. в Парламент РА, по их мнению, станет стабилизирующим фактором.
Республиканское движение «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» обеспокоено и считает, что его возвращение в политическую жизнь страны дестабилизирует и без того накаленную обстановку в стране. Народ еще не отошел от того, что экс-президент и главнокомандующий в мае 2014 года покинул страну и находился на военной базе другого государства.
А как быть с такими фактами:
1. В 1992 году, накануне войны, став министром ВД РА, издает указ об изъятии оружия у населения (в основном это были лица абхазской национальности).
2. В 2004 году, когда он был на посту премьер-министра, народ ждал от него наведения порядка в борьбе с преступностью и наркоманией в стране – ничего этого не было сделано.
3. С 2012 года, когда он занимал пост президента РА, тайно, противозаконно, по его указанию было роздано более 20 000 паспортов гражданам Грузии.
4. Когда на границе по реке Псоу с большим трудом с помощью нашего стратегического партнера России был открыт один новый мост с несколькими пропускными пунктами, А.З. Анкваб открывает 7 пропускных пунктов вдоль реки Ингур.
5. В бытность его президентского правления прокуратурой РА и другими проверяющими органами были выявлены финансовые нарушения в области строительства, которые находятся в производстве и на которые надо еще дать ответ.
На все приведенные выше факты существуют возбужденные дела и документы.
Сторонники А.З. Анкваб, которые так ратуют за его возвращение, делают ему медвежью услугу. Все перечисленные нарушения требуют правового объяснения.
Номер: 8
Выпуск: 3469
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс