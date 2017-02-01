ЗАЯВЛЕНИЕ

От Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии»

«В связи с тем, что в СМИ, в социальных сетях появилось обращение некоторых представителей общественности и творческих работников Абхазии к А. Анкваб с предложением вернуться в политическую жизнь страны, принять участие в выборах в Народное Собрание – Парламент РА с целью «прекращения разделения народа», достижения «общественного согласия», Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» считает необходимым заявить о следующем.

Связывая с именем и личностью А. Анкваб качества созидателя, миротворца и объединителя народа, авторы подобных обращений не должны забывать о том, что, будучи главой государства, он предпринял крайне опасные для государства противоправные действия, вызвавшие негативную реакцию в обществе и усилившие протестные настроения в стране.

Они проявились в том, что в обход действующего законодательства, в частности, Закона о гражданстве РА, он дал согласие на массовую раздачу абхазских паспортов жителям восточных регионов РА, обладавших гражданством Грузии. Выдача паспортов осуществлялась по рекомендации незаконно созданных в его бытность районных комиссий. Все это вело к распространению юрисдикции Грузии на часть территории Абхазии и фактически ставило наше государство на грань утраты суверенитета, восстановленного ценой огромных жертв. А. Анкваб грубо проигнорировал два постановления Парламента Абхазии по данному вопросу.

Остались без его реагирования выступления, обращения депутатов, членов специальной парламентской комиссии, секретаря Совбеза того периода С.З. Лакоба, руководителей ряда партий, общественных организаций с призывом ввести паспортизацию в законное, исключительно правовое русло.

Все это способствовало нагнетанию напряженности в обществе. Подобные процессы привели, как известно, к массовым акциям протеста в мае 2014 г., вынудивших А. Анкваб покинуть свое рабочее место и скрыться на территории военной базы, находящейся вне юрисдикции нашего государства.

Невольно возникает вопрос, способен ли обеспечить общественное согласие человек, допустивший такое противостояние власти и общества, демонстративно отказавшийся от прямого диалога с участниками многотысячного схода от 27 мая 2014 г., главной причиной которого стала сдача национальных интересов тогдашним руководством страны.

Следует также отметить, что период правления А. Анкваб, широко продекларировавшего в своих предвыборных выступлениях беспощадную борьбу с преступностью, правовым беспределом, коррупцией, не был отмечен какими-либо серьезными позитивными сдвигами в этом направлении. Все это было голой предвыборной риторикой и осталось лишь на бумаге. Статистика того времени свидетельствует о многочисленных фактах убийств, грабежей банков, нападений на инкассаторов, похищениях зарплат бюджетников и т. д.

Что же касается экономических показателей, то достаточно упомянуть хотя бы тот факт, что собственный бюджет Абхазии в 2013 году фактически был провален, несмотря на то что в том году Абхазия в полном объеме получила в виде финансовой помощи от РФ 4,5 млрд руб., что косвенно также являлось реальным подспорьем для выполнения обязательств по собственному бюджету.

В то же время период деятельности А. Анкваб характеризовался волюнтаризмом, нетерпимостью к любой критике, избирательным отношением к работникам СМИ. В его бытность не был предпринят ни один шаг по формированию площадок, на которых партиями и общественными организациями широко обсуждались бы актуальные общественно-политические проблемы. Не приглашались на заседания правительства журналисты, осмеливавшиеся выразить точку зрения, не совпадавшую с официальной.

При прежнем руководстве, в котором в разные периоды ключевые должности (премьер-министра, вице-президента, главы государства) занимал А. Анкваб, внешние долги Абхазии составили 2 млрд 700 тыс. руб. Внутренние долги – около 800 млн руб. Погашение этих долгов производится нынешним правительством. О том, как расходовалась целевая российская финансовая помощь Абхазии, составлявшая более 30 млрд руб., наглядно свидетельствуют материалы проверок, осуществленные совместными российско-абхазскими компетентными органами. Нынешней властью возвращено государству более 600 млн руб. из незаконно предоставленных кредитов, составляющих более 1 миллиарда руб.

Попытки вернуть А. Анкваб в сферу активной политической деятельности нашего государства чреваты обострением ситуации и углублением конфронтации в стране. РПП ФНЕА считает нецелесообразными и контпродуктивными подобные обращения. Тем более, что данное письмо оглашается в период, когда шаг за шагом реализуются положения Соглашения между властью и оппозицией, что ведет к обеспечению разумного баланса интересов всех политических сил. Трудно поверить в то, что возвращение экс-президента в политику станет фактором общественного согласия и примирения, ибо он всячески препятствовал привлечению представителей тогдашней оппозиции к деятельности возглавляемой им исполнительной власти. В чем же проявились его консолидационные качества? К сожалению, ни в чем. Поэтому возвращение А. Анкваб в политическую жизнь страны – это путь к еще большему нагнетанию напряженности, взвинчиванию и без того непростой обстановки в стране.

Наше общество в достаточной степени информировано о том, какие действия предпринимал А. Анкваб в 1989 г. по преследованию активистов национально-освободительного движения. Были опубликованы факты, связанные с разоружением военнослужащих Полка внутренних войск РА перед началом грузино-абхазской войны. В прессе того периода также опубликованы материалы, свидетельствующие о передаче тогдашним министром ВД РА А. Анкваб оружия МВД РА грузинским спецслужбам в первые дни Отечественной войны народа Абхазии (1992 г.). По данному вопросу проводилось расследование, опубликованы свидетельские показания в республиканской печати.

Исходя из вышеизложенного, Форум народного единства Абхазии расценивает призывы к возвращению А. Анкваб как провокационные, ведущие к дестабилизации обстановки в стране».

Номер: 8Выпуск: 3469Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс