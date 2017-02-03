ОТ КОМИССИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ИМЕНИ Г.А. ДЗИДЗАРИЯ В ОБЛАСТИ НАУКИ

Объявляется конкурс на соискание Государственной премии Республики Абхазия имени Г.А. Дзидзария в области науки.

Государственная премия имени Г.А. Дзидзария присуждается за выдающиеся достижения в области гуманитарных и естественных наук, получившие широкое общественное признание и ставшие крупным вкладом в развитие науки в Республике Абхазия.

На соискание Государственной премии могут выдвигаться как фундаментальные научные труды, так и оригинальные учебники для учебных заведений республики, основанные на теоретических исследованиях авторов.

На соискание Государственной премии могут быть выдвинуты труды, опубликованные в печати за последние три года (2014 – 2016 гг.)

Труды на соискание Госпремии выдвигаются коллективами научных учреждений и высших учебных заведений.

Документы на конкурс по Госпремии имени Г.А. Дзидзария принимаются до 1 мая 2017 года по адресу: г. Сухум, ул. Академика Н.Я. Марра, 9, Академия наук Абхазии, комиссия по Государственной премии им. Г.А. Дзидзария.

Перечень необходимых документов для представления можно получить по телефонам: 226-57-04, 226-83-81.

Комиссия по Государственной премии Республики Абхазия имени Г.А. Дзидзария в области науки

Номер: 9-10Выпуск: 3470-3471Рубрика: обществоАвтор: Комиссия по Государственной премии Республики Абхазия имени Г.А. Дзидзария в области науки