«ДИСКИ ПАМЯТИ»

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Так называется новая книга известного русского поэта-переводчика Николая Переяслова – умелого соткателя атмосферы и настроения переводимого на русский язык стихотворения.

Книга, вышедшая в московском издательстве «Вече» в серии «Поэты в переводах», как своеобразный диск-накопитель, сконцентрировала объем поэтической памяти, сохранившей близкие мировоззрению Переяслова произведения, которые под пером талантливого литератора ярко прозвучали по-русски, не утратив связи с языком оригинала. «Именно такой памятью, привносимой в мою жизнь, являются для меня стихи и поэмы национальных и зарубежных поэтов, которые я время от времени перевожу на русский язык, получая от этой работы такое же колоссальное удовольствие, как и от написания своих произведений», – отмечает в предисловии сам автор.

Отметим, что привнесенные переводчиком элементы русскости в многоголосый мир поэтики не лишили ее своеобразия оригинала. Так, прекрасно прозвучали на русском языке яркие образы поэтического слова абхазского автора Вахтанга Абхазоу, чьими стихами открывается сборник:

Я несу это счастье

сквозь сотни дорог,

Не боясь угнетающих дум.

Если б я свое детство

в душе не берег –

Этот мир был бы пуст и угрюм.

Со вкусом изданная книга состоит из двух частей: переводов стихов национальных и зарубежных поэтов, представляющих поэтическое пространство от Абхазии до Якутии, включая и страны дальнего зарубежья. В сборнике представлены как молодые, так и признанные мастера рифмованного слова.

Добавим, что серия «Поэты в переводах» осуществляется в рамках издательской программы Международного сообщества писательских союзов, созданной его председателем Иваном Переверзиным.

Артавазд САРЕЦЯН

Номер: 9-10Выпуск: 3470-3471Рубрика: обществоАвтор: Артавазд САРЕЦЯН