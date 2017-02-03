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«ДИСКИ ПАМЯТИ»
Новые издания
Так называется новая книга известного русского поэта-переводчика Николая Переяслова – умелого соткателя атмосферы и настроения переводимого на русский язык стихотворения.
Книга, вышедшая в московском издательстве «Вече» в серии «Поэты в переводах», как своеобразный диск-накопитель, сконцентрировала объем поэтической памяти, сохранившей близкие мировоззрению Переяслова произведения, которые под пером талантливого литератора ярко прозвучали по-русски, не утратив связи с языком оригинала. «Именно такой памятью, привносимой в мою жизнь, являются для меня стихи и поэмы национальных и зарубежных поэтов, которые я время от времени перевожу на русский язык, получая от этой работы такое же колоссальное удовольствие, как и от написания своих произведений», – отмечает в предисловии сам автор.
Отметим, что привнесенные переводчиком элементы русскости в многоголосый мир поэтики не лишили ее своеобразия оригинала. Так, прекрасно прозвучали на русском языке яркие образы поэтического слова абхазского автора Вахтанга Абхазоу, чьими стихами открывается сборник:
Я несу это счастье
сквозь сотни дорог,
Не боясь угнетающих дум.
Если б я свое детство
в душе не берег –
Этот мир был бы пуст и угрюм.
Со вкусом изданная книга состоит из двух частей: переводов стихов национальных и зарубежных поэтов, представляющих поэтическое пространство от Абхазии до Якутии, включая и страны дальнего зарубежья. В сборнике представлены как молодые, так и признанные мастера рифмованного слова.
Добавим, что серия «Поэты в переводах» осуществляется в рамках издательской программы Международного сообщества писательских союзов, созданной его председателем Иваном Переверзиным.
Артавазд САРЕЦЯН
Номер: 9-10
Выпуск: 3470-3471
Рубрика: общество
Автор: Артавазд САРЕЦЯН