ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ АБХАЗИИ ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА

3 февраля, в 12:00, состоится открытие Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии после капитального ремонта.

К открытию приурочена выставка абхазских художников на соискание премии Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия РА «Лучший художник года».

«Лучший художник года» – это премия Министерства культуры, которая присуждается уже на протяжении десяти лет.

Здание ЦВЗ в ходе реставрации получило полное техническое переоснащение, необходимое для проведения масштабных экспозиций и реализации различных проектов.

Капитальный ремонт Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии осуществлен в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2015-2017 гг.

Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия

Номер: 9-10Выпуск: 3470-3471Рубрика: обществоАвтор: Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия