БУДНИ ЮЖНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА В АБХАЗИИ

Военнослужащие ремонтного подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Абхазия, в рамках проведения трехдневного тактико-специального учения отработали эвакуацию условно поврежденной техники в условиях общевойскового боя.

В мероприятии на учебном полигоне принимали участие около 100 военнослужащих, было задействовано до 20 единиц специальной военной техники.

По замыслу учения условный противник в ходе наступления огнем артиллерии вывел из строя несколько единиц боевых машин соединения, после чего специалистам-ремонтникам военной базы предстояло провести эвакуацию техники под огневым воздействием со стороны противника.

В ходе учения в условиях, максимально приближенных к боевым, военнослужащие ремонтного подразделения с применением бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ на базе бронетранспортеров БТР-80 в кратчайшие сроки провели эвакуацию повреждённых машин на полевой сборный пункт для дальнейшего восстановления их боеспособности.

БРЭМ оборудована поворотным подъёмным устройством и электросваркой, при помощи которых выполняются ремонтные работы и проводится техническое обслуживание военной техники в полевых условиях, тяговой лебедкой для эвакуации застрявших машин, а также приспособлениями для выполнения земляных работ и расчистки проходов.

Также в ходе учения воины-ремонтники выполнили нормативы по развертыванию мобильных мастерских технического обслуживания автомобильной и бронетанковой техники МТО-АТ и МТО-БТ, оснащенных специальным оборудованием более 20 видов для ремонта вооружения и военной техники в полевых условиях.

Пресс-служба ЮВО

Номер: 9-10Выпуск: 3470-3471Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба ЮВО