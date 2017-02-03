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03.02.2017
Номер: 9-10
Выпуск: 3470-3471
Рубрика: спорт
Автор: Апсныпресс
Наши юные шахматисты на «Moscow Open - 2017»
Юные шахматисты из Абхазии по приглашению московского Правительства принимают участие в международном Кубке по шахматам «Moscow Open - 2017». Это крупнейший в Европе шахматный фестиваль, который завершится 5 февраля.
Наряду с турниром для взрослых, в котором участвуют гроссмейстеры мирового уровня, проводятся детские турниры. В них и принимают участие 20 детей из Абхазии.
«Moscow Open-2017» – единственные соревнования, где мы выступаем под флагом Абхазии.
Поездка наших спортсменов состоялась при поддержке Государственного комитета РА по физической культуре и спорту и Комитета по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухума», – отметил президент Федерации шахмат РА Константин Тужба.
Номер: 9-10
Выпуск: 3470-3471
Рубрика: спорт
Автор: Апсныпресс