Наши юные шахматисты на «Moscow Open - 2017»

Юные шахматисты из Абхазии по приглашению московского Правительства принимают участие в международном Кубке по шахматам «Moscow Open - 2017». Это крупнейший в Европе шахматный фестиваль, который завершится 5 февраля.

Наряду с турниром для взрослых, в котором участвуют гроссмейстеры мирового уровня, проводятся детские турниры. В них и принимают участие 20 детей из Абхазии.

«Moscow Open-2017» – единственные соревнования, где мы выступаем под флагом Абхазии.

Поездка наших спортсменов состоялась при поддержке Государственного комитета РА по физической культуре и спорту и Комитета по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухума», – отметил президент Федерации шахмат РА Константин Тужба.

Номер: 9-10Выпуск: 3470-3471Рубрика: спортАвтор: Апсныпресс