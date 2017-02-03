Пункты выдачи медицинских полисов будут расположены на территории Абхазии

В Министерстве здравоохранения РА состоялась встреча министра Андзора Гоова и представителей Министерства здравоохранения РФ, в ходе которой обсуждалось подписание проекта Соглашения по вопросу о полисе обязательного медицинского страхования для граждан РФ, проживающих в Абхазии.

По словам Андзора Гоова, «это делается для того, чтобы жители Абхазии, имеющие гражданство РФ, могли получать бесплатную медицинскую помощь в лечебных учреждениях России». Причем пункты выдачи полисов будут расположены на территории Абхазии.

Помощник министра здравоохранения России Анатолий Гулин сказал: «Сегодня была проведена рабочая встреча. Проговаривались вопросы по механизму реализации Соглашения о медицинском страховании граждан России, которые проживают в Абхазии, а также вопрос о взаимодействии с коллегами из Краснодарского края, которые будут администрировать это Соглашение».

Он отметил, что полис действителен на территории всей Российской Федерации. Кроме того, по его информации, обсуждались вопросы о льготном обеспечении лекарствами.

Первый заместитель директора территориального фонда ОМС Людмила Морозова сообщила: «Краснодарский территориальный фонд будет курировать вопрос обеспечения полисами. Их выдача должна проводиться в трех помещениях, которые предоставит абхазская сторона после подписания соглашений со страховыми компаниями, работающими в сфере ОМС на территории Краснодарского края. В рамках медицинского обслуживания по полисам граждане смогут получить бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощь».

Номер: 9-10Выпуск: 3470-3471Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс