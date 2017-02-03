ОТКРЫВАЕТСЯ ШКОЛА ПОДГОТОВКИ ЭКСКУРСОВОДОВ

Школа подготовки экскурсоводов в Гагре при научно-исследовательском центре «Ponto – Caucasica» проводит набор слушателей, и с 1 февраля здесь начнутся учебные занятия.

Как сообщил директор центра Давид Канделаки, «это уже второй очередной набор слушателей. В прошлом году в нашей школе уже проходили курсы подготовки экскурсоводов. Сейчас работа школы идет полным ходом: ведется прием документов, разработан график учебных занятий».

По информации Канделаки, перечень преподаваемых дисциплин, а также количество часов определены совместно с Министерством образования и науки и Министерством по курортам и туризму РА.

Срок обучения на курсах – 3 месяца. Обучение платное. По окончании обучения выдается свидетельство государственного образца. Курсы могут пройти как действующие экскурсоводы, так и все желающие.

Номер: 9-10Выпуск: 3470-3471Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс