СВЕТЛОЕ ДОЛЖНО ВЗЯТЬ ВЕРХ

Опрос

Чуть больше месяца прошло с того момента, когда нынешняя оппозиция намеревалась провести всенародный сход. Но из-за нежелания большей части народа участвовать в мероприятии, которое может нанести вред государству, состоялся митинг блока оппозиционных сил. Несомненно, если тогда власть и оппозиция не приняли бы правильного решения для Республики Абхазия, все действия и усилия для ее дальнейшего продвижения носили бы негативный характер.

День 15 декабря 2016 года остался в памяти нашего населения порогом, когда все мы смогли подняться над своими амбициями и проявили способность избегать ошибок.

В начале 2017 года редакцией проведен опрос среди жителей городов и районов республики с целью узнать: может быть, забыты те декабрьские события и люди живут своими заботами и проблемами. Оказалось: их высказывания и мнения говорили о большом понимании – в первую очередь о сохранении в стране спокойствия и стабильности. И второе: для достижения своих планов народ не намерен включаться в опасные игры нынешней оппозиции.

Вот отдельные высказывания респондентов:

– Люди устали от политики. Если бы люди не договорились – это могло привести к столкновению, не потому что все к этому готовились, а потому что провокаторов хватает.

– Обстановка, которая сложилась, могла бы привести к трагедии. Ее избежали обе стороны, проявив мудрость и умение договариваться.

– Это было испытание для нашего молодого государства, и мы его сдали на «пять». В этом заслуга нашего народа. – Надо отметить выдержку Президента и тех лидеров, которые наконец-то осознали, что может произойти, и решили пойти с властью на переговоры. Тем самым показали, что в обществе нет никакого раскола, а есть всего лишь борьба за власть.

– Власть показала, что можно жить самостоятельно и работать в интересах страны. Хорошо, что оппозиция договорилась, так как драки, кровопролитие – не наши варианты.

– Да, нам сейчас трудно, но появились возможности нового, открытого обустройства общества. Оппозиция опозорилась, втянув в противостояние народ и республику в целом.

– Ничем не аргументированное, истеричное поведение оппозиции не имеет под собой никакого основания. Это просто оголтелая критика. Если бы больше людей собралось в тот день в поддержку оппозиции, то, наверное, они попытались бы осуществить мысли, прозвучавшие в записи переговоров, которые были обнародованы в Парламенте.

– Власть в это нелегкое время поднимает республику, постепенно, но уверенно. Но оппозиция хоть несколько своих товарищей определила в «теплые» кабинеты.

– Все противостояние могло привести к гражданской войне. А это – конец нашей государственности. Руководство оппозиции наконец-то это поняло. Найден компромисс – это хорошо.

– Мы прошли сложный этап. Главное – не потеряли своих ценностей. Они у нас есть. Светлое взяло верх!

– Власть поступила правильно, что согласилась подписать соглашение. Мы – одно целое.

– Считаю, что люди имеют право высказывать свое мнение. Но они должны понимать, что нельзя переходить черту, за которой….

Опрос проведен среди 100 человек в возрасте от 25 до 70 лет, живущих в Республике Абхазия.

Подавляющее большинство (73 респондентов) положительно оценило действия нынешней власти и соглашение с оппозицией. 10 человек от комментариев отказались.

Ю.КУРАСКУА, М.ДЖИНДЖОЛИЯ

Номер: 9-10Выпуск: 3470-3471Рубрика: политикаАвтор: Ю.КУРАСКУА, М.ДЖИНДЖОЛИЯ