ГЛАВНОЕ В ПРОФЕССИИ – ЛЮБОВЬ, УВЕРЕНА УЧИТЕЛЬ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ ФАРИДА ЦИШБА

Каждая девочка в детстве хочет быть похожей на маму, одеваться, разговаривать, выглядеть как она. И это нормальное желание. А если мама еще и учительница, то выбор профессии в основном предопределён. Так случилось и с Фаридой Георгиевной Цишба. Она по профессии учитель химии, как и ее мама Светлана Амбаковна Конджария, долгие годы работавшая в Бзыбской средней школе преподавателем химии и биологии.

Окончив среднюю школу, Фарида поступила в Абхазский государственный университет на биолого-географический факультет. И всегда ее сопровождали слова мамы, что в любом деле нужно быть профессионалом, специалистом высокого уровня. К этому и стремилась молодой химик, когда по распределению начала работать в своей родной Бзыбской средней школе №2. Директором школы был один из лидеров национально-освободительного движения, заслуженный учитель Республики Абхазия Борис Григорьевич Кехирипа.

– С большой теплотой вспоминаю своих наставников, опытных учителей, которые с удовольствием делились знаниями, помогали во всем, интересовались, как проходят мои первые уроки. Чувствовалось, что они действительно несут ответственность за молодого, начинающего учителя и не жалели времени, чтобы ответить на все мои вопросы. С огромной благодарностью я вспоминаю то время, которое стало началом моей профессии, – делится Фарида Георгиевна. – Я считаю их заслугой, что я стала учителем и не расстаюсь с моей любимой работой более 30 лет. Ведь уроки, которые мне преподали мои первые наставники – учителя, лекторы, методисты отдела образования Гагры, помогали мне осваивать азы профессии.

С тех пор прошли годы, первые ученики Фариды Георгиевны уже давно стали взрослыми. И глядя на них, она понимает, что сделала правильный выбор.

– Я не представляю, что смогла бы работать в другом месте, – говорит она. – Люблю детей, люблю свой предмет, и каждый год, когда приближается 1 сентября, с нетерпением жду встречи со своими учениками. Сложными и простыми, любознательными и озорными. Разными нашими детьми, которым мы помогаем определиться в жизни, учим различать добро и зло. А самое главное, на мой взгляд, мы вместе с их родителями воспитываем граждан нашей страны – наше будущее, которое зависит от того, куда мы их направим, какие ценности донесем и какие определим для них приоритеты.

Сегодня Фарида Георгиевна преподает в Гудаутской абхазской средней школе №2 химию и биологию. Учитель I категории, теперь уже опытный преподаватель, сама проводит открытые уроки для начинающих учителей. Им есть чему поучиться у старшего товарища, перенять навыки, которые складываются годами и десятилетиями работы с детьми.

– Учитель – это профессия или состояние души? – это не вопрос, а приглашение к разговору.

– Состояние души, – сразу последовал ответ. – Ведь я выросла в семье, где мама была педагогом, и это накладывало на нас, детей, большую ответственность. Мы старались учиться так, чтобы не подвести маму перед ее коллегами. Моя сестра так же, как и я, стала педагогом, работает в Сухумской средней школе №4.

Каждый учитель пристально наблюдает, как взрослеют его ученики. И когда ученики идут по следам учителя, выбирают ту же профессию, это не случайное совпадение.

Многие из учеников Фариды Георгиевны пошли по стопам своего наставника. Преподает химию в Куланырхуской средней школе Лаура Гулия, стали студентками первого курса биолого-географического факультета АГУ выпускницы средней школы №2 Мадина Герзмава, Мадина Какулия, Саида Цвижба. Конечно, в этом – частица труда Фариды Георгиевны, которая своим личным примером увлекла девочек в мир науки. Пока неизвестно, станут ли они учителями и как сложится их взрослая жизнь. Однозначно, что они всегда будут вспоминать свою родную школу и уроки химии и биологии.

Фарида Георгиевна – человек от природы скромный, не любит говорить о своих достижениях и не делает этого никогда. Но когда речь зашла об ее учениках, она с удовольствием рассказала о девушках, которые выдержали серьезные вступительные экзамены и стали студентками АГУ.

– Не могу не отметить успех нашей выпускницы Салимы Цушба, которая поступила в медицинский институт, причем на экзаменах показала высокий уровень подготовки. Это она подтвердила и во время республиканской олимпиады школьников по химии, которую выиграла. Мы рады за наших выпускников, которые уже стали студентами и выбрали свою дорогу в жизни, – говорит Ф.Цишба. – С каждым годом уровень подготовки абитуриентов становится выше. Учителя также повышают свою квалификацию, работают над собой. Наш программный материал по химии предполагает проведение и лабораторных работ. У нас, к сожалению, такой возможности нет, а такая форма урока повысила бы интерес к этому школьному предмету.

Но даже отсутствие реактивов и пробирок не мешает Фариде Георгиевне проводить запоминающиеся уроки, пробуждать в своих учениках интерес к изучению естественных наук, будущим научным открытиям. Дети всегда открыты для контакта, они впитывают именно ту информацию, которую получают от своей учительницы. Поэтому каждый день на встречу со своими любознательными учениками в школе и спешит Фарида Георгиевна.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 9-10Выпуск: 3470-3471Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА»