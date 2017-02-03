ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ ПРЕССЫ «МЕДИА-АС-2017»

В Южном военном округе (ЮВО) подходит к завершению окружной этап третьего Всероссийского фестиваля прессы «МЕДИА-АС-2016». Конкурсной комиссией рассмотрено более 60 работ журналистов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

В состав конкурсной комиссии ЮВО вошли представители командования ЮВО, региональных органов исполнительной власти, общественных и ветеранских организаций, деятели науки и культуры, представители СМИ.

Работы на конкурс прислали журналисты из Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Северного Кавказа: Дагестана, Северной Осетии – Алании, Чеченской Республики, а также Республики Крым и Севастополя.

В девяти номинациях журналисты представили на рассмотрение свои работы, в том числе: «Лучшие кадры» – за лучший новостной репортаж телевизионных СМИ, «Командный голос» – за лучшую радиопро-грамму радиостанций, «Сила слова» – за лучший материал в печатных СМИ, «Стиль жизни» – за лучший материал в периодических современных изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию, «Проект специального назначения» – за лучший комплексный информационно-развлекательный проект (шоу, серию программ и т.п.) среди сотрудников творческих объединений и интернет-изданий, «Молния» – за лучшую работу в информагентстве, «Главный калибр» – за лучшую работу фотографов, «На острие атаки» – за лучший материал в региональных (местных) СМИ, «Прорыв» – лучший дебют года.

Наибольший интерес журналистов вызвали мероприятия по боевой подготовке, перевооружению, участию войск во внезапных проверках и в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2016», проходившем на нескольких полигонах в пяти субъектах Российской Федерации.

Большое количество конкурсных работ посвящено возрождению в составе ЮВО двух мотострелковых дивизий, в том числе и легендарной 150-й Идрицко-Берлинской мотострелковой дивизии, военнослужащие которой водружали Знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года.

Пресс-служба Южного военного округа до 10 февраля продолжает принимать заявки на участие в окружном этапе Фестиваля прессы «МЕДИА-АС-2017».

К участию в окружном этапе фестиваля «Южный МЕДИА-АС-2017» приглашаются все желающие, чьи материалы размещены в центральных и региональных печатных, аудиовизуальных и электронных СМИ, а также авторские материалы, опубликованные в социальных сетях и блогах в период с 1 января по 31 декабря 2016 года, посвященные деятельности войск Южного военного округа.

С условиями участия в конкурсе, а также положением о третьем Всероссийском фестивале прессы «МЕДИА-АС-2017» более подробно можно ознакомиться на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 9-10Выпуск: 3470-3471Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа